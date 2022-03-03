Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Sẽ chuyển cơ quan công an điều tra thông tin phớt lờ cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển ngày 26/2.

Theo báo Giao thông đưa tin liên quan đến diễn biến điều tra vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: mới tiếp nhận thông tin việc có cảnh cáo thời tiết nguy hiểm vào hôm 26/2 nhưng chiếc ca nô vẫn được phép chạy và sẽ chuyển cơ quan công an, điều tra các nội dung này. Cụ thể, khoảng 4h sáng 26/2, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam đã phát bản tin số 42 cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển Quảng Nam tới VP Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, cùng các đơn vị liên quan.

Bản tin dự báo thời tiết nguy hiểm được Đài Khí tượng Thủy văn phát vào 4h sáng và 16h chiều ngày 26/2 - Ảnh: báo Giao thông Trong đó, dự báo áp cao lục địa có cường độ suy yếu chậm, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển Quảng Nam gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp trên cấp 6. Sóng biển cao 1,5- 2,5m. Cấp gió này vượt quá giới hạn điều kiện được phép hoạt động của tàu QNa-1152 và các tàu cao tốc đóng kín hoạt động trên tuyến quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm. Tuy nhiên, đến 7h ngày 26/2, Bộ đội biên phòng Cửa Đại vẫn cấp lịch chạy tàu với lý do "thời tiết bình thường".

Ông Phùng Hồng Long - Trưởng phòng dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ xác nhận: "Tại trạm quan sát ở Cù Lao Chàm, cường độ gió đo được ngày 26/2 cao nhất lên đến hơn 7,7 mét/giây. Thời điểm 14-15h ngày 26/2 (vụ tai nạn chìm tàu QNa-1152) đo được 7,1 mét/giây". Chiếc ca nô hư hỏng nặng sau khi gặp nạn - Ảnh: Tuổi trẻ Tuy nhiên, điều này khác xa với lời khẳng định của đại tá Nguyễn Quang Nam - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết tại buổi họp báo ngày 1/3 về vụ chìm ca nô. Cụ thể, theo thông tin của báo Tiền Phong, ông Nam cho biết, trước khi ca nô xuất bến, lực lượng đồn biên phòng 264 đã kiểm tra thực tế tại cửa biển Hội An. Dự báo thời tiết hai ngày 25, 26 tại Hội An có gió đông bắc cường độ 2-3 mét/s, gió nhẹ không ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền trên biển. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Luật sư nói gì về việc thuyền trưởng tự ý tháo thiết bị vô tuyến khỏi ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại? Công an đã thu hồi thiết bị vô tuyến mà thuyền trưởng Lê Sen tự ý tháo rời khỏi chiếc ca nô gặp nạn để phục vụ công tác điều tra.

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