Liên quan đến diễn biến điều tra vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong ở biển Cửa Đại, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, tối 2/3, ông Lê Sen - thuyền trưởng lái ca nô số hiệu QNa-1152 đã tự ý tháo gỡ vô tuyến VHF. Trước vụ việc này, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra đã thu hồi thiết bị vô tuyến này để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn. Cũng theo công an, lý do ông Sen tháo thiết bị trên ra là sợ nước biển làm hư hỏng.

Theo chứng nhận đăng kiểm, ca nô QNa-1152 được trang bị thiết bị liên lạc vô tuyến VHF và thiết bị giám sát hành trình AIS (giám sát tọa độ, tốc độ di chuyển). Ông Lê Minh Đạo - Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa cũng cho biết, ca nô QNa-1152 không bật thiết bị giám sát hành trình AIS nên trạm thu phát tín hiệu AIS trên bờ không bắt được tín hiệu phương tiện.