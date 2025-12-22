Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng, tôi gào thét trách mẹ thiên vị để rồi 'chết lặng' khi biết lý do thật sự

Tâm sự 22/12/2025 22:47

Mẹ thấy phản ứng của tôi thì tỏ vẻ khó xử, cất 5 chỉ vàng vào túi áo. Mẹ từ từ kể một câu chuyện khiến tôi bất ngờ vô cùng.

Chị họ của tôi lấy chồng vào 4 năm trước. Mẹ tôi âm thầm tặng chị 15 cây vàng. Lúc đó tôi không hề biết, nghe chị khoe tôi mới thấy bất ngờ. Nhưng tôi không có ý kiến gì, mẹ muốn cho họ hàng bao nhiêu thì đó là mong muốn của mẹ.

Trước ngày tổ chức đám cưới, tôi còn nghĩ chắc mẹ sẽ cho vợ chồng tôi nhiều vàng để dành. Vì mẹ tặng chị họ những 15 cây vàng, chẳng lẽ với con gái ruột bà lại tặng ít đi sao? Chồng sắp cưới của tôi nghe thế cũng rất mong chờ. Chúng tôi cùng nhau vẽ ra những kế hoạch sẽ thực hiện sau khi trở thành vợ chồng.

 

Nhưng tôi chẳng ngờ được, ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.

Mẹ thấy phản ứng của tôi thì tỏ vẻ khó xử, cất 5 chỉ vàng vào túi áo. Mẹ từ từ kể một câu chuyện khiến tôi bất ngờ vô cùng.

Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng, tôi gào thét trách mẹ thiên vị để rồi 'chết lặng' khi biết lý do thật sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trước khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà có sinh một bé gái rồi gửi cho người chị ruột không chồng nuôi giúp. Những năm sau này, mẹ âm thầm gửi tiền cho chị ruột để nuôi cô con gái đó. Ngày chị họ cưới, mẹ muốn dùng 15 cây vàng để bù đắp cho chị thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ.

Mẹ tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà mong tôi hãy hiểu cho nỗi khổ của bà. Thấy mẹ mình khóc đau khổ, tôi đương nhiên không thể oán trách bà nữa. Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc sụt sịt ngay trong ngày cưới của tôi.

Nhưng chồng tôi thì rất tức giận, anh nói rằng mẹ tôi không nể mặt anh và gia đình. Tôi đành năn nỉ chồng hãy thông cảm vì mẹ tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thấy con rể hăm he hủy đám cưới, mẹ tôi nói sẽ cố gắng kiếm tiền mua vàng để gửi lại hai vợ chồng tôi.

Tôi thấy mình sai quá khi nói với chồng về số vàng mẹ đã cho chị họ. Nếu tôi im lặng thì bây giờ cũng không phải lâm vào tình cảnh khó xử thế này.

Giờ tôi phải làm sao đây?

Đang nằm viện cô đơn bỗng thấy vợ cũ xuất hiện, tôi chưa kịp mừng đã phải 'hóa đá' vì lời đề nghị cay đắng

Đang nằm viện cô đơn bỗng thấy vợ cũ xuất hiện, tôi chưa kịp mừng đã phải 'hóa đá' vì lời đề nghị cay đắng

Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng tái hôn. Tôi muốn cho vợ cũ thấy tôi dễ dàng tìm được người thay thế cô ấy. Nhưng cùng lúc đó, việc làm ăn của tôi xuống dốc. Vợ mới là kế toán kinh doanh cho tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những vết rạn trên bụng vợ trong đêm tân hôn, tôi đã khóc nghẹn vì biết lý do

Sự thật đằng sau những vết rạn trên bụng vợ trong đêm tân hôn, tôi đã khóc nghẹn vì biết lý do

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng, tôi gào thét trách mẹ thiên vị để rồi 'chết lặng' khi biết lý do thật sự

Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng, tôi gào thét trách mẹ thiên vị để rồi 'chết lặng' khi biết lý do thật sự

Tâm sự 55 phút trước
Đang nằm viện cô đơn bỗng thấy vợ cũ xuất hiện, tôi chưa kịp mừng đã phải 'hóa đá' vì lời đề nghị cay đắng

Đang nằm viện cô đơn bỗng thấy vợ cũ xuất hiện, tôi chưa kịp mừng đã phải 'hóa đá' vì lời đề nghị cay đắng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Ly hôn 3 năm chồng cũ bỗng mang 5 cây vàng sang tìm, tôi 'rụng rời' khi nghe lời đề nghị phía sau

Ly hôn 3 năm chồng cũ bỗng mang 5 cây vàng sang tìm, tôi 'rụng rời' khi nghe lời đề nghị phía sau

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Cái kết cay đắng cho người vợ quá tin chồng, tôi đã 'hóa đá' khi nhận ra bộ mặt thật vô trách nhiệm phía sau vẻ đạo mạo.

Cái kết cay đắng cho người vợ quá tin chồng, tôi đã 'hóa đá' khi nhận ra bộ mặt thật vô trách nhiệm phía sau vẻ đạo mạo.

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Về nhà sớm 2 tiếng, tôi 'hóa đá' khi thấy màn kịch đang diễn ra ngay giữa phòng khách

Về nhà sớm 2 tiếng, tôi 'hóa đá' khi thấy màn kịch đang diễn ra ngay giữa phòng khách

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi 'chết lặng' thấy vợ nôn khan bên đường và sự thật khiến tôi muốn xé bỏ tất cả

Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi 'chết lặng' thấy vợ nôn khan bên đường và sự thật khiến tôi muốn xé bỏ tất cả

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Thấy cháu mới sinh khóc mãi không nín, khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất

Thấy cháu mới sinh khóc mãi không nín, khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đám cưới tiền tỷ bỗng chốc thành bi kịch, chú rể 'hồn siêu phách lạc' khi tiếng gọi phía sau vang lên đúng lúc trao nhẫn

Đám cưới tiền tỷ bỗng chốc thành bi kịch, chú rể 'hồn siêu phách lạc' khi tiếng gọi phía sau vang lên đúng lúc trao nhẫn

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Bị người yêu cũ 'chặn đường' đòi quay lại ngay trong đám cưới, tôi chỉ đáp 1 câu khiến anh ta 'muối mặt' còn cả hội trường vỗ tay

Bị người yêu cũ 'chặn đường' đòi quay lại ngay trong đám cưới, tôi chỉ đáp 1 câu khiến anh ta 'muối mặt' còn cả hội trường vỗ tay

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chị dâu vắng nhà 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi lại quỳ sụp xuống van xin tha thứ

Chị dâu vắng nhà 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi lại quỳ sụp xuống van xin tha thứ

3 năm ly hôn vẫn âm thầm theo dõi vợ cũ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy cảnh tượng ngang trái trước cửa nhà cô ấy

3 năm ly hôn vẫn âm thầm theo dõi vợ cũ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy cảnh tượng ngang trái trước cửa nhà cô ấy

Ly hôn 3 năm chồng cũ bỗng mang 5 cây vàng sang tìm, tôi 'rụng rời' khi nghe lời đề nghị phía sau

Ly hôn 3 năm chồng cũ bỗng mang 5 cây vàng sang tìm, tôi 'rụng rời' khi nghe lời đề nghị phía sau

Về nhà sớm 2 tiếng, tôi 'hóa đá' khi thấy màn kịch đang diễn ra ngay giữa phòng khách

Về nhà sớm 2 tiếng, tôi 'hóa đá' khi thấy màn kịch đang diễn ra ngay giữa phòng khách

Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi 'chết lặng' thấy vợ nôn khan bên đường và sự thật khiến tôi muốn xé bỏ tất cả

Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi 'chết lặng' thấy vợ nôn khan bên đường và sự thật khiến tôi muốn xé bỏ tất cả

Thấy cháu mới sinh khóc mãi không nín, khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất

Thấy cháu mới sinh khóc mãi không nín, khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất