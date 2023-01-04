Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Trách nhiệm đơn vị thi công nơi xảy ra tai nạn thuộc về ai?

Xã hội 04/01/2023 13:54

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, trách nhiệm cơ quan chuyên môn liên quan đến sự cố công trình, sẽ được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cập nhật để giải quyết cho phù hợp với quy định luật pháp.

Theo thông tin từ Zing News đến trưa 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết lực lượng cứu nạn ưu tiên sử dụng phương pháp khoan guồng xoắn thực hiện ở độ sâu đáy ống cọc bê tông khoảng 34 m.

Phương pháp khoan xoáy nước đã triển khai trong đêm 3/1, nhưng kết quả đem lại hạn chế, do đó đang tạm dừng thi công.

Hiện tại, đội triển khai khoan guồng xoắn sử dụng mũi khoan có đường kính nhỏ hơn so với hôm qua. Dự kiến chiều 4/1, đội cứu hộ hoàn thành việc phá vỡ, làm tan rã phần đất trong lòng ống thép đường kính 1,6 m. Kế đó, khi giảm được tối đa áp lực ma sát giữa đất và thành ống thì tiến hành phương án nhổ cọc bê tông.

Công trình cầu kênh Rọc Sen - nơi bé Hạo Nam rơi xuống - thuộc gói thầu số 14 thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Trách nhiệm đơn vị thi công nơi xảy ra tai nạn thuộc về ai? - Ảnh 1
Vấn đề trước mắt vẫn phải ưu tiên cứu người trước - Ảnh: Zing News 

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vận tải Xây dựng giao thông T&T. Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải làm đơn vị giám sát.

Đối với trách nhiệm của nhà thầu thi công cầu Rọc Sen, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết đơn vị giám sát quản lý đã có nhắc nhở, yêu cầu trách nhiệm phải che chắn kĩ công trình. "Tuy nhiên, đây là trường hợp hy hữu, bé Nam đi vào thời điểm có khe kẽ trong công trình, không ai phát hiện được", ông Bửu nói.

Khi để xảy ra tai nạn của bé Nam thì trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công. Dưới sự tìm hiểu của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, đơn vị thi công đã che chắn, căng rào, gắn cảnh báo, đồng thời cử người quan sát.

Ông Bửu cho biết từ ngày đầu xảy ra tai nạn, chủ đầu tư có mặt ở hiện trường, chấp nhận mọi yêu cầu điều động lực lượng đến hiện trường, chủ động hỗ trợ đội cứu nạn.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Trách nhiệm đơn vị thi công nơi xảy ra tai nạn thuộc về ai? - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

"Hiện tỉnh tập trung công tác cứu nạn bé trai, đồng thời giải quyết khó khăn cho gia đình. Trách nhiệm cơ quan chuyên môn liên quan đến sự cố công trình, sẽ được lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cập nhật để giải quyết cho phù hợp với quy định luật pháp. Thời gian tới khi công trình tiếp diễn, địa phương phải kiểm soát được khâu an toàn", ông Bửu thông tin.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.

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