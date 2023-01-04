Trưa ngày thứ 5 vụ bé trai trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Các chuyên gia đến hiện trường hỗ trợ nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu sống của nạn nhân

Xã hội 04/01/2023 11:44

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, các chuyên gia đến hiện trường hỗ trợ việc cứu hộ nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM đến 10 giờ 30 ngày 4/1, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận cùng các chuyên gia, công an, quân đội đã đến để hỗ trợ cho công tác cứu nạn bé trai bị kẹt trong trụ bê tông.

Các lực lượng vẫn đang khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn bé trai.

Trưa ngày thứ 5 vụ bé trai trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Các chuyên gia đến hiện trường hỗ trợ nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu sống của nạn nhân - Ảnh 1

Trưa ngày thứ 5 vụ bé trai trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Các chuyên gia đến hiện trường hỗ trợ nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu sống của nạn nhân - Ảnh 2
 Các chuyên gia bàn bạc để đưa ra phương án tốt nhất - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Phương pháp khoan guồng xoắn thực hiện ở độ sâu đáy trụ bê tông khoảng 34m. Còn phương pháp khoan xoáy nước đang tạm dừng thi công.

Do điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn và tất cả phương tiện, thiết bị, nhân lực đã được huy động tối đa cho công tác cứu nạn em bé.

Dự kiến, sau khi hoàn thành công tác khoan làm mềm đất, sẽ cho tiến hành nhổ cọc bê tông.

Trưa ngày thứ 5 vụ bé trai trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Các chuyên gia đến hiện trường hỗ trợ nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu sống của nạn nhân - Ảnh 3
Hơn 200 người vẫn đang nỗ lực làm việc liên tục để giải cứu nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.

Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Tiếp tục thay đổi phương án cứu nạn vì đất chặt

Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Tiếp tục thay đổi phương án cứu nạn vì đất chặt

Lực lượng cứu hộ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp đang cố gắng hết sức để giải cứu nạn nhân nhưng do gặp kết cấu đất chặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong chỉ đạo áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn.

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