Vụ bé gái lớp 3 bị xe đưa đón cán tử vong ở Đồng Nai: Chiếc xe do cô giáo chủ nhiệm tự thuê

Xã hội 09/02/2023 11:10

Vào ngày 9/2, hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (Biên Hoà, Đồng Nai), cho hay nhà trường không đủ điều kiện để tổ chức bán trú cho học sinh nên cô giáo H.T.N đã thuê xe để đưa về nhà ăn trưa, nghỉ trưa theo nhu cầu của phụ huynh.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (Biên Hoà, Đồng Nai), cho hay nhà trường không đủ điều kiện để tổ chức bán trú cho học sinh. Lớp 3/18 do cô H.T.N chủ nhiệm có 48 học sinh thì có 29 học sinh được cô giáo H.T.N đưa về nhà ăn trưa, nghỉ trưa theo nhu cầu của phụ huynh.

Phụ huynh của 29 học sinh này đã gửi gắm cô N. vì vậy, cô N. hợp đồng với nhà xe để đưa đón học sinh từ trường trở về nhà cô và từ nhà cô về trường để học buổi 2.

Ông Thuấn cho biết, sự việc cô N. đưa học sinh về nhà ăn trưa, nghỉ trưa nhà trường nắm được, tuy nhiên, đây là nhu cầu của phụ huynh. Việc ký hợp tác đưa đón là do cô N., các phụ huynh và nhà xe thoả thuận. Nhà trường không đứng ra ký hợp đồng với nhà xe hay phụ huynh.

“Cô N. không đưa học sinh về nhà dạy thêm mà chỉ đưa học sinh về nhà ăn trưa, nghỉ trưa theo nhu cầu của phụ huynh vì trường không tổ chức bán trú”, ông Thuấn nói.

Vụ bé gái lớp 3 bị xe đưa đón cán tử vong ở Đồng Nai: Chiếc xe do cô giáo chủ nhiệm tự thuê - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai njan thương tâm - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ngoài ra, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp cho biết, nhà trường luôn nhắc nhở các giáo viên đưa học sinh về nhà thì phải đảm bảo an toàn cho học sinh. Sáng nay lãnh đạo trường tiếp tục nhắc nhở các giáo viên rút kinh nghiệm và phải đảm bảo an toàn cho học sinh. 

Về trách nhiệm của cô N., theo ông Thuấn, để xảy ra sự việc đáng tiếc này, cô N. có trách nhiệm rất lớn. Tuy nhiên, đúng sai như thế nào thì chờ kết luận của cơ quan công an.

Sau khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hà Huy Giáp và các đoàn thể đã xuống thăm hỏi, động viên phụ huynh và phụ giúp gia đình lo hậu sự cho em C. 

Vụ bé gái lớp 3 bị xe đưa đón cán tử vong ở Đồng Nai: Chiếc xe do cô giáo chủ nhiệm tự thuê - Ảnh 2
Mẹ em C. khóc ngất tại hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 12h30 cùng ngày, một xe ô tô đưa rước học sinh biển số 60B-043.93 chở học sinh từ nhà cô giáo đến Trường Tiểu học Hà Huy Giáp để học ca chiều. Trên xe có em Q.C là học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hà Huy Giáp.

Khi xe ô tô này đến cổng trường thì học sinh trên xe bước xuống để vào trường. Do không quan sát, tài xế đã cho lùi xe nên cán lên người em Q.C khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thời điểm lùi xe cán lên em Q.C, xe ô tô đang di chuyển giữa đường trước cổng trường.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Chứng kiến cảnh thương tâm này không ít học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo đã gào khóc bên vụ tai nạn.  

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