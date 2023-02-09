Nguyên nhân trong vụ người đàn ông tự thiêu giữa thành phố Đà Lạt

Xã hội 09/02/2023 10:00

Một người đàn ông sống ở khu trung tâm của Thành phố Đà Lạt đã đổ 2 chai xăng lên người rồi tự châm lửa đốt.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, mạng xã hội xuất hiện clip trích xuất từ camera an ninh của một hộ dân tại đường Thủ Khoa Huân, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Cụ thể, một người đàn ông xách can xăng đi ra từ ngôi nhà kế đó ra đường, tự đổ xăng lên người và châm lửa đốt. Một số người dân sinh sống ở khu vực này đã dùng bình cứu hỏa mini dập lửa cứu nạn nhân ngay khi phát hiện vụ việc.

Sau đó, người dân và công an địa phương đã phối hợp với nhân viên y tế chuyển nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, người này đã tử vong vào 9h sáng ngày 7/2 do vết bỏng quá nặng.

Nguyên nhân trong vụ người đàn ông tự thiêu giữa thành phố Đà Lạt - Ảnh 1
Người đàn ông tự thiêu sau khi đổ xăng lên người - Ảnh: Báo Dân Trí
Nguyên nhân trong vụ người đàn ông tự thiêu giữa thành phố Đà Lạt - Ảnh 2
Người dân dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Clip người đàn ông tự thiêu trên đường phố ở khu vực trung tâm TP Đà Lạt đã gây xôn xao dư luận. Qua xác minh của cơ quan công an, ông V.T.Đ. bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

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