Thấy con đi chơi lâu chưa về, người nhà 2 cháu bé đi thìm thì nhận được tin con mình tử vong trong hồ cá koi nhà hàng xóm.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào 23h ngày 8/2, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) Triệu Văn Nghĩa xác nhận vụ việc hai trẻ tử vong do đuối nước xảy ra tại tổ 3, khu 7 thuộc địa bàn phường.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8/2, cháu L.K.Ng (sinh năm 2019), con của anh L.C.Ng (sinh năm 1984) và chị P.H.Tr (sinh năm 1986), cùng với cháu Đ.A.Kh (sinh năm 2019) là con của anh Đ.M.D và chị Ng.T.G, đều có hộ khẩu thường trú tại tổ 5, khu 7, phường Cao Xanh, ra khỏi nhà đi chơi. Đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, gia đình không thấy các cháu đâu nên đã đi tìm.

Đến 19 giờ, anh Cao Văn Lệ (sinh năm 1994, sống tại tổ 3, khu 7, phường Cao Xanh) phát hiện tại bể cá Koi nhà mình có hai cháu bé nằm nổi trên mặt bể cá. Anh Lệ đã vớt hai cháu lên và đưa đi viện cấp cứu. Song do ngạt nước trong thời gian khá lâu, hai cháu đã không qua khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND phường Cao Xanh đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các đoàn thể đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc hỗ trợ, động viên gia đình hai cháu nhỏ.

Ngoài ra, chính quyền, các lực lượng chức năng của phường Cao Xanh và thành phố Hạ Long đã có mặt tại hiện trường cùng gia đình lo hậu sự cho hai cháu.

Qua vụ việc đau lòng này, các bậc phụ huynh có con nhỏ cần để ý và có biện pháp bảo vệ con em mình an toàn hơn, không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự.

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