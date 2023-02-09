Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy tòa nhà văn phòng, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy ở TP.HCM

Xã hội 09/02/2023 06:06

Vào tối ngày 8/2, vụ cháy bất ngờ xảy ra tại tòa nhà văn phòng trên đường Út Tịch, quận Tân Bình (TP.HCM) khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8/2, người dân phát hiện khói tỏa ra mù mịt tại tầng 3 của tòa nhà cho thuê văn phòng ở số 40A - 40B đường Út Tịch, Phường 4, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) nên nhanh chóng hô hoán. Thời điểm này, một số người bên trong tòa nhà hoảng loạn tháo chạy ra bên ngoài.

Lực lượng tại chỗ đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy tòa nhà văn phòng, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy ở TP.HCM - Ảnh 1
Vụ cháy bất ngờ xảy ra tại tòa nhà văn phòng trên đường Út Tịch, quận Tân Bình (TP.HCM) - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam
Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy tòa nhà văn phòng, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy ở TP.HCM - Ảnh 2
Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam
Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy tòa nhà văn phòng, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy ở TP.HCM - Ảnh 3
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn quận Tân Bình đã khống chế thành công đám cháy - Ảnh: VOV

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC quận Tân Bình đã điều xe chữa cháy đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Theo thông tin từ VOV, đến hơn 19 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong tòa nhà bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định nghi do chập điện. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn.

Diễn biến MỚI về vụ cô gái tay cầm 2 con dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân

Diễn biến MỚI về vụ cô gái tay cầm 2 con dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân

Vào chiều 8/2, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã có những thông tin mới về vụ cô gái 2 tay cầm 2 dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân.

Xem thêm
Từ khóa:   hỏa hoạn tại TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?