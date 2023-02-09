Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy tòa nhà văn phòng, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy ở TP.HCM

Vào tối ngày 8/2, vụ cháy bất ngờ xảy ra tại tòa nhà văn phòng trên đường Út Tịch, quận Tân Bình (TP.HCM) khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8/2, người dân phát hiện khói tỏa ra mù mịt tại tầng 3 của tòa nhà cho thuê văn phòng ở số 40A - 40B đường Út Tịch, Phường 4, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) nên nhanh chóng hô hoán. Thời điểm này, một số người bên trong tòa nhà hoảng loạn tháo chạy ra bên ngoài.

Lực lượng tại chỗ đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Vụ cháy bất ngờ xảy ra tại tòa nhà văn phòng trên đường Út Tịch, quận Tân Bình (TP.HCM) - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn quận Tân Bình đã khống chế thành công đám cháy - Ảnh: VOV

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC quận Tân Bình đã điều xe chữa cháy đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Theo thông tin từ VOV, đến hơn 19 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong tòa nhà bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định nghi do chập điện. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn.

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