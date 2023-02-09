Vụ cô đồng bổ cau 'đúng nhận sai cãi' ở Hải Dương: Bị tố cáo khuất tất về việc tiền lễ, lớn tiếng chửi bới nạn nhân

Xã hội 09/02/2023 10:30

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện video của cô đồng T.H. ở Hải Dương vừa bổ cau vừa bói với câu nói "đúng nhận, sai cãi" trở thành trend thu hút hàng triệu lượt người xem.

Theo thông tin từ Vietnamnet, mạng xã hội xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh cô đồng Thanh Hương hiện đang làm việc tại Kinh Môn (Hải Dương) bỗng nổi tiếng qua những video xem bói cho người khác qua hình thức bổ cau. 

Qua các video Tiktok này, cô đồng này có thể đọc tên của những người xung quanh đến xem khiến nhiều người nửa tin nửa ngờ. Đặc điểm của những đoạn video được cô đồng Thanh Hương đăng tải là mỗi lần bổ cau, cô nói vanh vách về sự việc.

Vụ cô đồng bổ cau 'đúng nhận sai cãi' ở Hải Dương: Bị tố cáo khuất tất về việc tiền lễ, lớn tiếng chửi bới nạn nhân - Ảnh 1
Hình ảnh cô đồng Thanh Hương vừa bổ cau vừa xem bói lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết, cô đồng Thanh Hương là công dân sống trên địa bàn, nhưng không lập đền phủ để mở đồng. Cô đồng này chủ yếu mở khoá hầu đồng ở các tỉnh khác. Tại nhà cô này có nhiều người tới để xem bói kiểu bổ quả cau nói sự việc.

“Khi nhận được thông tin, cơ quan công an địa phương đã cùng với ban phật giáo vào cuộc nắm bắt sự việc. Cơ quan công an cũng đã mời cô đồng Thanh Hương lên làm việc và làm rõ có yếu tố mê tín dị đoan không? Nếu có sẽ xử lý nghiêm”, vị lãnh đạo này cho biết.

Ông Vũ Văn Dung, Chủ tịch UBND phường Hiến Thành xác nhận, cô đồng Thanh Hương đã đi lấy chồng ở địa phương khác, mới về địa bàn sinh sống, trông nhà cho bố mẹ đi miền Nam.

Bà Mạc Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn, cũng cho biết thêm: "Trước đây bố mẹ của cô đồng H ở đây, sau chuyển vào Nam sinh sống. Gần đây, cô này mới về đây để trông nhà cho bố mẹ. Chúng tôi cũng không biết cô này biết xem bói cau đâu. Khi sự vụ đưa lên mạng chúng tôi mới biết".

Vụ cô đồng bổ cau 'đúng nhận sai cãi' ở Hải Dương: Bị tố cáo khuất tất về việc tiền lễ, lớn tiếng chửi bới nạn nhân - Ảnh 2
Con ngõ nơi có nhà được cho là địa chỉ nơi ở của cô đồng Thanh Hương - Ảnh: Báo Dân Trí
Vụ cô đồng bổ cau 'đúng nhận sai cãi' ở Hải Dương: Bị tố cáo khuất tất về việc tiền lễ, lớn tiếng chửi bới nạn nhân - Ảnh 3
Ảnh chụp lại trên trang của người hâm mộ cô đồng - Ảnh: Báo Dân Trí

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, địa chỉ được ghi trên nhóm người hâm mộ của cô đồng "đúng nhận sai cãi" này ở khu dân cư Nam Hà, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn để tìm hiểu. Chúng tôi thấy khá im ắng, chỉ có một số người đứng ở ngoài cổng, một số người còn xách theo túi lễ trầu cau đến để xem bói.

 

Người dân ở đây cho biết, công an đã về làm việc với cô đồng Thanh Hương nên không còn hoạt động xem bói. Đợi một lúc, những khách này cũng đành xách lễ ra về. Qua một số trang mạng xã hội, video đăng trên kênh Youtube, Tiktok của cô đồng Thanh Hương, cho thấy, lượng "khách" đến xem bói ở nhà cô đồng này khá đông.

 

Hiện nay, cũng có Tiktoker đăng video bóc phốt cô đồng "đúng nhận sai cãi". Người bóc phốt cho rằng, một số "nạn nhân" tố cô đồng Thanh Hương có lùm xùm khuất tất về việc tiền lễ cho họ và khi bị phản đối, cô đồng Thanh Hương đã chửi bới "nạn nhân". Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo cô đồng Thanh Hương lừa nhận tiền lễ của khách chuyển khoản để đặt lịch xem bói. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được kiểm chứng. 

Hiện tại, vụ việc đang được Công an thị xã Kinh Môn điều tra, làm rõ.

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