Liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ em tử vong do ngã vào hồ cá cảnh: Chuyên gia khuyến cáo gì?

Xã hội 09/02/2023 10:51

Trong thời gian gần đây, ở nước ta đã xảy ra không ít vụ trẻ tử vong vì ngã vào bể cá dẫn đến đuối nước.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 8/2 vừa qua, UBND phường Cao Xanh cho biết, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8/2, cháu L.K.N (SN 2019) và cháu Đ.A.K (SN 2019, cùng trú tại khu 7, phường Cao Xanh) ra khỏi nhà đi chơi. Đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, hai gia đình không thấy các cháu đâu và đi tìm các cháu.

Đến 19 giờ, anh Cao Văn Lệ (SN 1994, HKTT tại Liên Vị, Quảng Yên, hiện trú tại khu 7, phường Cao Xanh) phát hiện tại bể cá Koi của gia đình có 2 cháu bé nằm nổi trên mặt bể cá Koi. Anh Lệ đã đưa hai cháu lên và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do ngạt nước lâu nên 2 cháu bé đã không qua khỏi.

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ em tử vong do ngã vào hồ cá cảnh: Chuyên gia khuyến cáo gì? - Ảnh 1
Hai cháu bé 4 tuổi đuối nước thương tâm trong bể cá Koi ở Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó không lâu, theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, sự việc một cháu bé 3 tuổi ở Bình Phước tử vong thương tâm trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Cụ thể, cha mẹ đưa bé đi chơi ở một quán cà phê cá Koi tại địa phương. Trong lúc ở quán cà phê, bé chạy chơi tự do xung quanh. Mãi một lúc sau khi không thấy bé, phụ huynh mới tỏa ra tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện người dân đã vớt bé từ hồ cá Koi lên và đang sơ cứu, trong tình trạng nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị tích cực, cháu bé đã không qua khỏi. 

Vào cuối năm 2021, ở Nghệ An cũng đã xảy ra vụ việc cháu bé 2 tuổi tử vong do ngã vào bể cá của gia đình. Cụ thể, khoảng 16h ngày 26/12/2021, cháu V.K.N. (2 tuổi, trú bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) chơi một mình trong khuôn viên của gia đình. Một lát sau, người thân không thấy cháu N. đâu nên gọi nhau đi tìm. Khi đến khu vực bể cá cảnh trong khuôn viên sân nhà thì phát hiện cháu bé đã rơi xuống dưới. Những người có mặt đã nhanh chóng đưa cháu bé ra ngoài nhưng cháu đã tử vong.

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ em tử vong do ngã vào hồ cá cảnh: Chuyên gia khuyến cáo gì? - Ảnh 2
Hồ cá nơi xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Qua những tai nạn thương tâm trên, ông Phan Thế Hải - Phó Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. HCM, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam chia sẻ, sự việc trên là bài học không chỉ cho phụ huynh mà còn với cộng đồng.

  • Để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, chuyên gia khuyến cáo cần có nhiều việc phụ huynh và xã hội, cộng đồng phải thực hiện.
  • Đối với cha mẹ, luôn giám sát trẻ khi chơi ở gần khu vực có ao, hồ. Tuyệt đối không cho trẻ chơi ở gần khu vực có ao hồ mà không có sự giám sát và phải hướng dẫn cho trẻ hiểu về những mối nguy hiểm khi chơi với nước một mình.
  • Trẻ cần được tập bơi sớm. Tùy tình trạng sức khỏe của trẻ, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi cho trẻ tập bơi.
  • Phụ huynh cần hướng dẫn cho trẻ hiểu và tuân thủ về những biển báo nguy hiểm (nước sâu) hoặc nội quy ở nơi có nước (hồ bơi, ao, hồ,…). Khi sức khỏe của trẻ không tốt (sốt, chóng mặt, mệt mỏi,…) thì không nên cho trẻ chơi (bơi) với nước.
  • Ngoài ra, cha mẹ, người chăm sóc cần có kỹ năng cơ bản về xử lý sơ cấp cứu đuối nước. Đối với các nơi có hồ nước, cần phải có lan can đảm bảo an toàn cho trẻ. Chiều cao của lan can từ khoảng 1m đến 1,5m.
  • Nên có sự giám sát ở khu vực hồ nước (trực tiếp hoặc camera). Đối với camera có thể thiết lập chế độ phát hiện vật chuyển động ở khu vực mặt hồ, như vậy khi có sự cố camera sẽ cảnh báo. Từ đó, sự cố sẽ được phát hiện ngay, việc cứu hộ người bị nạn sẽ được tiến hành kịp thời.

Ngoài ra, theo Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM), dưới đây là những việc nên làm và nên tránh khi sơ cứu trẻ đuối nước. Cụ thể:

- Cách sơ cứu tại hiện trường:

  • Nếu trẻ mê: hồi sức hà hơi thổi ngạt khi còn dưới nước, sau vài nhịp trẻ sẽ đáp ứng, sau đó nhanh chóng đem lên bờ.
  • Nếu trẻ mê nhưng còn thở (lồng ngực còn di động): đặt tư thế nằm nghiêng, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
  • Nếu trẻ ngưng thở (lồng ngực bất động): thực hiện hồi sức tim phổi (ấn tim, hà hơi thổi ngạt), gọi cấp cứu hỗ trợ.
  • Nếu trẻ tỉnh: mang lên bờ, đặt trẻ nằm ngửa, đầu lưng trên cùng mặt phẳng, nơi khô ráo, thoáng khí, nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện.

- Cần tránh: Không sốc nước, không ấn bụng, không hơ lửa, không đặt nạn nhân nằm đầu thấp để nước chảy ra...

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