Đến 19 giờ, anh Cao Văn Lệ (SN 1994, HKTT tại Liên Vị, Quảng Yên, hiện trú tại khu 7, phường Cao Xanh) phát hiện tại bể cá Koi của gia đình có 2 cháu bé nằm nổi trên mặt bể cá Koi. Anh Lệ đã đưa hai cháu lên và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do ngạt nước lâu nên 2 cháu bé đã không qua khỏi.

Hai cháu bé 4 tuổi đuối nước thương tâm trong bể cá Koi ở Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó không lâu, theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, sự việc một cháu bé 3 tuổi ở Bình Phước tử vong thương tâm trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Cụ thể, cha mẹ đưa bé đi chơi ở một quán cà phê cá Koi tại địa phương. Trong lúc ở quán cà phê, bé chạy chơi tự do xung quanh. Mãi một lúc sau khi không thấy bé, phụ huynh mới tỏa ra tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện người dân đã vớt bé từ hồ cá Koi lên và đang sơ cứu, trong tình trạng nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị tích cực, cháu bé đã không qua khỏi.

Vào cuối năm 2021, ở Nghệ An cũng đã xảy ra vụ việc cháu bé 2 tuổi tử vong do ngã vào bể cá của gia đình. Cụ thể, khoảng 16h ngày 26/12/2021, cháu V.K.N. (2 tuổi, trú bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) chơi một mình trong khuôn viên của gia đình. Một lát sau, người thân không thấy cháu N. đâu nên gọi nhau đi tìm. Khi đến khu vực bể cá cảnh trong khuôn viên sân nhà thì phát hiện cháu bé đã rơi xuống dưới. Những người có mặt đã nhanh chóng đưa cháu bé ra ngoài nhưng cháu đã tử vong.