Cả 3 học sinh đuối nước thương tâm ở Quảng Ngãi đều có hoàn cảnh khó khăn, 1 em trong đó có cha đang điều trị ung thư tại TP.HCM.

Mới đây, trên địa bàn TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong. Ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi đã xác nhận sự việc với Người Lao Động.

Khoảng 18 giờ ngày 24/8, 6 em học sinh trường THCS Võ Bẩm (xã Tịnh Khê) rủ nhau đi tắm sông tại khu vực chân cầu Cổ Lũy (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi).

Trong lúc vui đùa, 3 em học sinh Đặng Minh Nhật (13 tuổi), Lê Quang Thạch (13 tuổi) và Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi), đều trú xóm Khê Nam, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi đã bơi vào khu vực có hố nước sâu do quá trình khai thác cát tạo ra khiến cả 3 bị đuối nước.

Đi tắm sông, 3 em học sinh đuối nước thương tâm - Ảnh: Người Lao Động

Các em học sinh còn lại hô hoán và được người dân gần đó tới ứng cứu rồi chở vào bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, cả 3 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.

Được biết, cả 3 em học sinh gặp nạn đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong số đó 1 em có cha đang nằm điều trị ung thư tại TP.HCM.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn thương tâm, UBND TP. Quảng Ngãi đã đến nhà các nạn nhân để thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ tổ chức mai táng.

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