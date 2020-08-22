Để có thể lo cho gia đình, Việt phải nghỉ học sớm, ban ngày làm phụ xe, đến tối lại đi đánh cá bán kiếm tiền. Tối 21/8, khi đang thả lưới bắt cá, chàng trai 17 tuổi không may đuối nước thương tâm.

Khoảng 11 giờ trưa nay (22/8), lực lượng chức năng và người dân thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện thi thể em Đỗ Văn Việt (17 tuổi, người địa phương) trên sông Tranh.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 21/8, Việt mượn ghe của hàng xóm đi đánh cá trên sông Tranh. Đến 23 giờ cùng ngày, gia đình không thấy Việt về, gọi điện không nghe máy nên huy động người ra sông tìm kiếm.

Chàng trai 17 tuổi đi đánh cá bị đuối nước thương tâm - Ảnh: Người Lao Động

Lúc này, trên sông chỉ còn chiếc ghe trôi lơ lửng còn Việt đã mất tích. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân trình báo lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, đến trưa nay mới tìm được thi thể chàng trai xấu số.

Theo Người Lao Động, gia đình Việt có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố của em đã mất sức lao động, phải ngồi xe lăn, anh trai Việt thì bị bệnh động kinh. Để có thu nhập lo cho gia đình, Việt nghỉ học sớm, ban ngày đi phụ lái xe múc, buổi tối thì đi đánh cá bán kiếm tiền. Mẹ Việt thì đi trồng rẫy thuê, đến nay vẫn chưa biết tin con trai đuối nước thương tâm.

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