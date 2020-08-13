Mẹ ngủ trưa, hai chị mải chơi điện thoại, bé trai 3 tuổi ngã xuống ao trước nhà đuối nước thương tâm

Xã hội 13/08/2020 10:25

Do bất cẩn, gia đình để bé S. chơi một mình. Cậu bé ra ao chơi rồi ngã xuống ao dẫn đến đuối nước thương tâm.

Mới đây, trên địa bàn xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) xảy ra vụ bé trai đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 12/8, chị Trương Thị N. (SN 1984, ngụ xã Tùng Bá) ngủ trưa và để con là cháu Đán Quốc S. (SN 2017) chơi với 2 chị gái. Do 2 chị mải chơi điện thoại nên không để ý bé S. ra ao gần nhà chơi rồi ngã xuống ao tử vong.

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Gia đình đã rào ao gần nhà bằng lưới thép nhưng không rào hết, cháu S. không may ngã xuống ao rồi đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Giao Thông 

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường lập biên bản xác minh vụ việc. Kết quả khám nghiệm cho thấy trên cơ thể bé S. không có vết trầy xước. 

Chính quyền địa phương cũng đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 2 triệu đồng, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Giang 2 triệu đồng, UBND xã Tùng Bá hỗ trợ 1 triệu đồng để lo hậu sự cho nạn nhân.

Cách đây ít ngày, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũng xảy ra trường hợp bé 2 tuổi đuối nước thương tâm vì người lớn bất cẩn.

Sáng 5/8, cháu cháu S.A.N. (2 tuổi) ở nhà cùng bố là S.A.D. (ngụ xã Suối Giàng). Trong lúc ngủ trưa, anh D. để con chơi một mình nhưng quên đóng cửa. Một lúc sau, anh D. thấy con trai mất tích nên đã tri hô hàng xóm đi tìm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động người cùng tìm kiếm cháu bé. Trưa hôm sau, bé trai được tìm thấy tại khu vực cách nhà khoảng 2km trong tình trạng đã tử vong. 

Được biết, anh D. có 2 con nhỏ. Trong lúc cho con út ngủ, người bố cũng ngủ quên không đóng cửa. Bé N. ra suốt chơi rồi bị lũ cuốn tử vong. 

Xót cảnh con 2 tuổi đuối nước thương tâm, bố mẹ không mua nổi quan tài chôn cất

Xót cảnh con 2 tuổi đuối nước thương tâm, bố mẹ không mua nổi quan tài chôn cất

Trong lúc bố mẹ không để ý, bé trai 2 tuổi ra ao sau nhà chơi và đuối nước thương tâm. Theo chính quyền xã, gia đình cháu bé thuộc diện đặc biệt khó khăn.

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