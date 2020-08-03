Trong lúc bố mẹ không để ý, bé trai 2 tuổi ra ao sau nhà chơi và đuối nước thương tâm. Theo chính quyền xã, gia đình cháu bé thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Mới đây, tại thôn Thanh Liêm, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ em bé 2 tuổi đuối nước thương tâm khiến ai nấy vô cùng xót xa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 2/8, chị C.T.L. phát hiện con trai là cháu Đ.Đ.T. (2 tuổi) mất tích nên vội vã đi tìm.

Khi ra khu vực ao cách nhà khoảng 50 mét, chị L. bàng hoàng phát hiện thi thể con trai nổi lên trên mặt nước. Ngay sau đó, bé T. được người dân vớt lên bờ và dùng các biện pháp cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bà Cao Thị Thanh Lệ, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Minh Hóa chia sẻ với báo Pháp Luật Việt Nam, gia đình cháu T. thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bố cháu bị liệt bẩm sinh, còn mẹ cháu bị câm điếc bẩm sinh. Căn nhà mà gia đình cháu T. ở là do hàng xóm gom góp xây dựng. Khi cháu bé qua đời, bố mẹ cháu cũng không đủ tiền để mai táng.

Cháu bé 2 tuổi đuối nước thương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Hội Chữ thập đỏ huyện Minh Hóa cùng các ban, ngành địa phương đang vận động các tấm lòng hảo tâm chung tay giúp gia đình tổ chức hậu sự cho cháu bé xấu số.

Cách đây ít ngày, tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một thiếu niên tử vong.

Nạn nhân là N.T.B. (14 tuổi, ngụ TP.HCM). Nhân dịp nghỉ hè, em B. về nhà ông bà ngoại ở xã Lăng Thành chơi thì xảy ra sự cố đau lòng.

Khoảng 16 giờ ngày 27/7, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người đuối nước tại sông Đào, đoạn qua xóm 9, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình tìm kiếm nạn nhân. Theo nhân chứng, em B. theo bạn ra sông Đào tắm nhưng do không biết bơi nên bị nước cuốn mất tích.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

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