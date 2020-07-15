Nghệ An: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước thương tâm trên sông Lam

Xã hội 15/07/2020 18:11

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, Phòng Cảnh sát PCCC Nghệ An đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị đuối nước thương tâm trên sông Lam vào chiều qua.

Sáng nay (15/7), Phòng Cảnh sát PCCC Nghệ An đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước thương tâm trên sông Lam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 10 ngày 14/7, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người đuối nước tại khu vực sông Lam, đoạn xóm Phong Thuận 1, xã Hưng Hòa, TP. Vinh.

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Thi thể nạn nhân bị đuối nước thương tâm đã được tìm thấy - Ảnh: Công an Nghệ An

Lực lượng chức năng nhanh chóng chỉ đạo đội cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương cùng người dân triển khai tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Nạn nhân là anh T. (SN 1987, trú  tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh) cùng bạn đi bơi tại bờ đê Hưng Hòa thì không may bị đuối nước. Do trời tối, sông rộng, nước chảy xiết khiến các tổ công tác gặp khó khăn trong việc tổ chức tìm kiếm. Đến 7 giờ 30 sáng hôm sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Cách đây ít ngày, tại khu vực sông Quyền - cầu Cửa Chùa, thuộc địa bàn phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai tử vong.

Khoảng 15 giờ chiều 4/7, em Nguyễn Phú Tr. (SN 2009, tổ dân phố Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh) cùng 2 bạn học cùng lớp rủ nhau đi tắm tại khu vực sông Quyền.

Một lúc sau, hai bạn của Tr. lên bờ nhưng không thấy Tr. lên theo nên đã chạy về báo với người lớn.

Nhận được tin báo, anh Nguyễn Văn Kế và anh Nguyễn Văn Hoàn, đều sống gần khu vực sông Quyền đã nhảy xuống lặn tìm em Tr. Đến khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, thi thể em Nguyễn Phú Tr. đã được tìm thấy. Hiện gia đình đã tổ chức mai táng cho bé trai theo phong tục địa phương.

Rủ nhau đi câu cá, anh té xuống sông Sài Gòn, em trai bất lực nhìn anh bị đuối nước tử vong

Rủ nhau đi câu cá, anh té xuống sông Sài Gòn, em trai bất lực nhìn anh bị đuối nước tử vong

Phát hiện người đàn ông ngã xuống sông, một người phụ nữ đã hô hoán tìm cách cứu nạn nhân nhưng bất lực nhìn anh tử vong.

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