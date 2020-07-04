Nhóm học sinh rủ nhau ra sông tắm, một trong số đó đuối nước thương tâm khiến ai nấy xót xa.

Mới đây, tại khu vực sông Quyền - cầu Cửa Chùa, thuộc địa bàn phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 4/7, em Nguyễn Phú Tr. (SN 2009, tổ dân phố Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh) cùng 2 bạn học cùng lớp rủ nhau đi tắm tại khu vực sông Quyền.

Một lúc sau, hai bạn của Tr. lên bờ nhưng không thấy Tr. lên theo nên đã chạy về báo với người lớn.

Nhận được tin báo, anh Nguyễn Văn Kế và anh Nguyễn Văn Hoàn, đều sống gần khu vực sông Quyền đã nhảy xuống lặn tìm em Tr. Đến khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, thi thể em Nguyễn Phú Tr. đã được tìm thấy. Hiện gia đình đã tổ chức mai táng cho em tr. theo phong tục địa phương.

Gia đình học sinh xấu số đã đưa em về an táng theo phong tục địa phương - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cách đây ít lâu, trên địa bàn xã Đôn Phục, huyện Con Cuông (Nghệ An) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến bé trai 3 tuổi tử vong.

Vào khoảng 18 giờ chiều 5/5, em Vi Bảo An (SN 2017, ngụ bản Phục, xã Đôn Phục) cùng với 2 anh trai (học lớp 3 và lớp 1) ra khe suối phía trước nhà để tắm.

Mải chơi đùa cho đến tận chiều tối, khi có người đàn ông trong xóm đi qua suối nhắc nhở về nhà thì hai anh trai mới quay lại tìm An thì không thấy em đâu.

Không lâu sau, thi thể bé trai 3 tuổi đã được tìm thấy. Trong lúc hai anh mải chơi đùa, An đã một mình xuống suối tắm. Vì không biết bơi nên bé trai đã đuối nước tử vong.

Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, có 4 người con, ngoài An và hai anh trai đang học tiểu học, còn có một bé gái mới vài tháng tuổi.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và chia buồn cùng gia đình.

4 học sinh lớp 6 rủ nhau đi tắm sông, 3 em đuối nước thương tâm Trong lúc tắm, N., U., L. bị nước cuốn mất tích ở khu vực sông Rào Trổ (Hà Tĩnh). Phát hiện vụ việc, D. hô hoán xung quanh nhưng không có ai giúp, nên chạy đi gọi người.

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