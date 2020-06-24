Ra sông chơi, 8 học sinh chết đuối thương tâm: Thấy em chới với, chị gái cùng 6 người bạn nhảy xuống cứu rồi bị nước cuốn trôi

Thế giới 24/06/2020 10:26

Vụ việc 8 học sinh chết đuối thương tâm khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Trong số đó, có 2 nạn nhân là chị em ruột.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, chiều 21/6, tại thôn Đồng Gia, thị trấn Mễ Tâm, huyện Đồng Nam, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) xảy ra một vụ chết đuối thương tâm khiến 8 em học sinh tử vong.

Vào buổi chiều ngày xảy ra sự việc, có khoảng 16 học sinh từ 11 đến 16 tuổi cùng nhau ra bờ sông Phù Giang dạo chơi. Trong lúc đùa giỡn, một cậu bé 11 tuổi vô tình ngã xuống sông. Thấy em gặp nạn, cô chị gái đã nhảy xuống cứu. Sau đó, 6 em học sinh khác cũng nhảy xuống theo. Cuối cùng, tất cả các em đều bị nước cuốn trôi.

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Khu vực 8 em học sinh chết đuối thương tâm - Ảnh: Internet

Đến khoảng 7 giờ 10 phút sáng ngày 22/6, thi thể 8 nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Được biết, cả 8 em đều là học sinh của trường Tiểu học Mễ Tâm Trấn. 

Người dân địa phương cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn đau lòng vào khoảng 1 hoặc 2 giờ chiều. Khi đó, mọi người đang ngủ trưa nên không ai để ý việc các em đi về phía bờ sông. Đây là con sông có nhiều hố tử thần, vô cùng nguy hiểm nên những người dân trong làng đều cố gắng hạn chế đến đây.

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Khu vực xảy ra vụ việc là nơi có nhiều hố tử thần - Ảnh: Internet

Ngoài 8 em học sinh tử vong, một em khác cũng đã nhảy xuống sông nhưng may mắn lên bờ được. Sau đó, chính em này đã chạy đi kêu cứu. Nhận được tin báo về vụ đuối nước thương tâm, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Sau khi được tìm thấy, thi thể các nạn nhân được bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự.

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