Đau lòng: 3 học sinh chết đuối thương tâm tại Gia Lai trong lúc đi tắm suối

Xã hội 27/05/2020 09:38

Trong lúc đi tắm suối, 3 học sinh chết đuối thương tâm. Thi thể các em đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Trao đổi với báo chí, UBND xã Ia Phang (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Theo thông tin trên Công lý, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/5, 4 học sinh bao gồm T.H (sinh năm 2011), T.N (sinh năm 2010), M.G.B (sinh năm 2011) và T.V.T (sinh năm 2011) rủ nhau đi tắm tại khu vực suối Ia Ke. Trong lúc tắm, các em không may bị đuối nước. 3 em B., H., N. bị đuối nước tử vong. Em T. may mắn thoát chết được người dân đưa vào Bệnh viện huyện Chư Pưh cấp cứu. 

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3 học sinh chết đuối thương tâm trong lúc đi tắm suối cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nhận được tin báo từ người dân địa phương, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm các nạn nhân. Sau khi hoàn thành thủ tục, thi thể các em đã được đưa về cho người nhà lo hậu sự.

Cách đây không lâu, tại Nghệ An cũng vừa xảy ra trường hợp một bé gái tử vong, thi thể nổi trên mặt hồ. Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23/5, người dân tại phường Cửa Nam (thuộc khối 10, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) đi tập thể dục thì phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ. 

Sau đó, người dân đã trục vớt thi thể, trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Được biết, nạn nhân là bé L.T.N.A (sinh năm 2008, trú khối 4, phường Cửa Nam). 

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Thi thể em A. được người dân phát hiện trên mặt hồ - Ảnh: Internet

Được biết, A. là con nhỏ trong gia đình có 2 anh em. Người anh trai của A. (15 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ. A. từ bé đã rất ngoan ngoãn, thông minh. Cách đây 7 năm, bố mẹ ly hôn, em ở với bố. Vì hoàn cảnh khó khăn nên em phải nghỉ học sớm. 

Xót cảnh người thân thẫn thờ bên quan tài 2 chị em chết đuối thương tâm dưới ao nhà ông nội

Xót cảnh người thân thẫn thờ bên quan tài 2 chị em chết đuối thương tâm dưới ao nhà ông nội

Sau khi đi học về, 2 chị em rủ nhau xuống ao nhà ông nội tắm thì chết đuối thương tâm. Chứng kiến cảnh người thân thẫn thờ bên quan tài 2 đứa trẻ, ai nấy đều xót xa.

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