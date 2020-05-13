Thấy con ngã xuống nước, mẹ nhảy xuống cứu khiến cả hai chết đuối thương tâm

Xã hội 13/05/2020 09:25

Nhìn thấy con trai ngã xuống nước, người mẹ nhanh chóng nhảy xuống cứu nhưng cả hai bị dòng nước cuốn trôi, chết đuối thương tâm.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.T (sinh năm 1993, trú tại thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì) và con trai là H.T.V (sinh năm 2010). 

Theo thông tin trên VTC News, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11/5, chị T. cùng người em dâu và con trai đi dọc bờ sông Bắc Giang (đoạn qua xã Sơn Thành, Na Rì) để bắt cá. Trong lúc đi qua suối, bé V. bị ngã xuống vùng nước sâu. Thấy vậy, người mẹ nhanh chóng nhảy xuống cứu con nhưng cả hai đều bị nước cuốn trôi. 

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Người dân bàng hoàng khi hay tin 2 mẹ con chị T. chết đuối thương tâm - Ảnh: Internet

Thấy vậy, người em dâu của chị T. đã nhanh chóng hô hoán để mọi người đến cứu nhưng bất thành. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm hai nạn nhân.

Được biết, khu vực hai mẹ con chị T. rơi xuống là vùng nước sâu hơn 8m, gần bãi thác. Phải đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể bé V. Còn thi thể chị T., phải đến 5 giờ 30 phút ngày 12/5 mới được tìm thấy.

Cũng theo nguồn tin trên, vợ chồng chị T. có 2 người con, bé V. là con trai lớn. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến nhà nạn nhân thăm hỏi động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Cách đây không lâu, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bác cháu tử vong khi rủ nhau đi bơi lội ở mương dẫn nước nông nghiệp.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 10/5, anh T.V.D (33 tuổi, trú tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) rủ nhiều cháu nhỏ trong gia đình đi ra mương dẫn nước nông nghiệp Đan Hoài, đoạn chảy qua địa bàn xã Hạ Mỗ để bơi lội.

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Trước đó, tại Hà Nội cũng vừa có 2 bác cháu đuối nước khi đi tắm mương - Ảnh: Internet

Trong lúc bơi, anh D. và bé T.Đ.L (11 tuổi, cháu gọi anh D. bằng bác) bất ngờ bị nước cuốn vào gầm cầu bắc qua mương rồi mất tích. Thấy vậy, những đứa trẻ còn lại đã nhanh chóng hô hoán, nhờ người đến cứu. 

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Về nhà giỗ bố, 2 con khóc ngất khi nghe tin mẹ chết đuối thương tâm dưới ao

Về nhà giỗ bố, 2 con khóc ngất khi nghe tin mẹ chết đuối thương tâm dưới ao

Về nhà giỗ bố, 2 người con đau đớn hay tin mẹ chết đuối dưới ao. Sau đó, gia đình đã tổ chức mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

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