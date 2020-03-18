Quảng Bình: Người thân khóc ngất bên thi thể 2 anh em ruột chết đuối thương tâm khi về nhà ngoại chơi

Xã hội 18/03/2020 10:45

Trong thời gian tránh dịch Covid-19, hai anh em ruột được cho về nhà ông bà ngoại chơi. Trong lúc đi chơi, 2 bé chết đuối thương tâm.

Mới đây, trao đổi với báo chí, UBND xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong.

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Khu vực người dân phát hiện thi thể 2 anh em chết đuối thương tâm - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là hai anh em ruột T.Đ.H (sinh năm 2010) và T.M.H (sinh năm 2013) đều là học sinh Trường Tiểu học số 2 xã Phong Hóa. Theo thông tin trên Gia đình và Xã hội, vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ của 2 em vào TP.HCM làm, gửi con cho ông bà nội chăm sóc.

Thời gian gần đây, vì được nghỉ học tránh dịch Covid-19 nên 2 anh em lên nhà ông bà ngoại ở thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa chơi. Đến khoảng 15 giờ chiều 17/3, cả hai rủ nhau ra đập nước ở gần nhà chơi nhưng không may trượt chân xuống hồ. Khi được phát hiện, 2 nạn nhân đã tử vong. 

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Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể 2 đứa trẻ, ai nấy đều không khỏi đau lòng - Ảnh: Internet

Sau đó, thi thể của hai nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương. 

2 chị em họ chết đuối ở An Giang

Cách đây không lâu, tại An Giang cũng vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em họ tử vong. Theo đó, vào trưa 14/3, em Đ.T.M.Th (11 tuổi, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức) và N.H.T (10 tuổi, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Châu Văn Liêm) rủ nhau đi thả diều, tắm ở khu vực sông Hậu.

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Sau 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 học sinh trên sông Hậu - Ảnh: Internet

Đến chiều cùng ngày, gia đình phát hiện 2 em mất tích, tìm kiếm khắp nơi không thấy nên trình báo sự việc đến cơ quan công an. Vào khoảng 17 giờ chiều 15/3, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nữ sinh trên khu vực sông Hậu. Được biết 2 nạn nhân là chị em họ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

An Giang: Gia cảnh đáng thương của 2 chị em họ chết đuối khi đi thả diều, tắm sông

An Giang: Gia cảnh đáng thương của 2 chị em họ chết đuối khi đi thả diều, tắm sông

Trong lúc đi thả diều rồi tắm sông, 2 học sinh đuối nước thương tâm. Sau 1 ngày tìm kiếm, cơ quan công an đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

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Từ khóa:   đuối nước thương tâm Quảng Bình học sinh đuối nước

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