Trong lúc đi thả diều rồi tắm sông, 2 học sinh đuối nước thương tâm. Sau 1 ngày tìm kiếm, cơ quan công an đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Trao đổi với báo chí, thượng tá Lê Hữu Nhàn, phó trưởng Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết trên địa bàn TP. Long Xuyên vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Nạn nhân được xác định là Đ.T.M.Th (11 tuổi, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức) và N.H.T (10 tuổi, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Châu Văn Liêm). Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào trưa 14/3 em N.H.T sang nhà bà ngoại (nhà của M.Th) chơi. Sau đó, cả 2 rủ nhau đi thả diều, tắm ở khu vực sông Hậu. Đến chiều cùng ngày, gia đình phát hiện 2 em mất tích. Tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Khu vực người dân tìm thấy thi thể 2 chị em họ đuối nước thương tâm - Ảnh: Internet

Đến khoảng 17 giờ chiều 15/3, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân ở khu vực sông Hậu. Cũng theo nguồn tin trên, tại địa phương gia đình M.Th có 4 chị em, cha mẹ đi làm thuê. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo ở phường Mỹ Phước. Trong khi đó, gia đình em T. cũng khó khăn không kém. Hai nạn nhân là chị em họ với nhau.

Hai học sinh lớp 6 chết đuối khi đi câu cá

Cách đây không lâu, tại TP.HCM cũng vừa xảy ra vụ việc 2 học sinh chết đuối. Cụ thể, vào trưa 27/2, 3 học sinh lớp 6 tại một ngôi trường thuộc quận 9 (TP.HCM) gồm: T.T.T, Đ.T.H.L và N.H.L.V rủ nhau ra con kênh gần khu Công nghệ cao câu cá. Tới 19 giờ cùng ngày, T. và V. rủ nhau xuống mép kênh để rửa tay thì bị trượt chân té xuống nước.

Thi thể 2 học sinh được tìm thấy sau 20 phút - Ảnh: Internet

Phát hiện vụ việc, L. chạy đi hô hoán, nhờ người đến cứu. 20 phút sau, mọi người mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Bố mẹ đi hái tiêu thuê, 2 trẻ ở nhà chết đuối thương tâm Trong khi bố mẹ đi làm, 2 đứa trẻ hàng xóm rủ nhau ra ao chơi thì không may chết đuối thương tâm. Đến chiều cùng ngày, người thân đi làm về mới phát hiện vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-giang-gia-canh-dang-thuong-cua-2-chi-em-ho-chet-duoi-khi-di-tha-dieu-tam-song-353856.html