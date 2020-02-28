Sau khi đi tìm, người thân phát hiện 2 cháu bé chết đuối thương tâm. Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, 2 đứa trẻ ở nhà với ông nội.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Đại Bản (An Dương, TP. Hải Phòng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 2 anh em ruột tử vong.

Nạn nhân được xác định là N.M.S (sinh năm 2014) và N.T.M.X (sinh năm 2017). Theo thông tin trên Người lao động, bố mẹ 2 bé là công nhân. Cả 2 bé đều được đi học mầm non, nhưng đang trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19 nên ở nhà với ông bà nội.

Vụ việc 2 anh em ruột chết đuối thương tâm khiến nhiều người bàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Vào sáng 27/2, do bà nội đi làm đồng nên 2 bé ở nhà với ông nội. Đến trưa cùng ngày, ông bà đi tìm thì phát hiện 2 cháu rơi xuống bể nước của gia đình tử vong.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã đưa các nạn nhân đến Trạm Y tế xã Đại Bản cấp cứu. Tuy nhiên 2 bé được xác định đã tử vong trước đó.

Trong ngày 27/2, tại TP.HCM cũng vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 6 tử vong. Theo đó, vào trưa cùng ngày 3 học sinh lớp 6 của một ngôi trường tại quận 9 rủ nhau đi câu cá. Tới 19 giờ, em T.T.T và N.H.L.V xuống mép kênh rửa tay.

2 học sinh lớp 6 tử vong khi rủ nhau đi câu cá - Ảnh: Internet

Vì bờ kênh có độ dốc cao và trơn khiến một em rơi xuống nước. Thấy vậy, em còn lại tìm cách cứu bạn nhưng cũng bị rơi theo. Do 2 nạn nhân đều không biết bơi nên đã bị nước cuốn ra giữa dòng kênh dẫn đến tử vong.

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