Trong lúc đi chơi hồ bơi đầu năm, 2 chị em ruột chết đuối thương tâm. Mặc dù những người xung quanh đã cố đưa 2 nạn nhân lên bờ nhưng không kịp.

Mới đây, Công an TP. Biên Hòa, Đồng Nai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em ruột tử vong.

Theo thông tin trên Người đưa tin, vào trưa 29/1 (mùng 5 Tết), em Đ.T.N.L (sinh năm 2009) và em Đ.Đ.H (sinh năm 2011), cùng ngụ TP. Biên Hòa đến hồ bơi Ngọc Hoa Trang trong khu du lịch sinh thái Ngọc Hoa Trang (TP. Biên Hoà) vui chơi. Trong lúc tắm, cả hai bất ngờ bị đuối nước, chìm xuống.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em ruột tử vong - Ảnh: Internet

Thấy vậy, người dân xung quanh đã nhanh chóng nhảy xuống cứu, đưa 2 nạn nhân vào viện nhưng cả hai đã tử vong.

Trước đó vào mùng 3 Tết, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm.

2 bé trai tử vong chiều mùng 3 Tết

Cụ thể, vào hơn 17 giờ chiều 27/1 (tức mùng 3 Tết), bé N.Q.H (13 tuổi, trú xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đến nhà bà ngoại ở xã Đông Xuân để chơi.

Cha mẹ khóc ngất bên thi thể của bé trai tử vong vào chiều mùng 3 Tết - Ảnh: Internet

Sau đó, H. cùng một bé trai 6 tuổi ra khu vực đường tỉnh lộ 16 từ xã Đông Xuân đi xã Đức Hòa (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để chơi thì bất ngờ ngã xuống kênh chứa nước nằm cạnh đường. Vào thời điểm xảy ra sự việc, vì người dân đang chuẩn bị cơm chiều nên không ai phát hiện vụ tai nạn đau lòng này. Ngay sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Lật thuyền khi đi hái cam, người phụ nữ đuối nước tử vong Trong khi đi thuyền qua đập nước vào khu vực trang trại hái cam thì bất ngờ thuyền lật, khiến một người phụ nữ đuối nước thương tâm.

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