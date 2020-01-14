Trong lúc đi mò cua, người cha gặp nạn, chết đuối thương tâm. Chứng kiến cảnh 4 đứa trẻ ngơ ngác bên bàn thờ cha, ai nấy đều không khỏi xót xa.

Mới đây, lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 13/1, anh Trần Văn Nam (32 tuổi, trú tại thôn Đông Phong, xã Thượng Lộc) cùng 2 đứa con sinh đôi 8 tuổi đội đèn đi soi cua tại cánh đồng trước nhà.

4 đứa con ngơ ngác bên bàn thờ người cha chết đuối thương tâm khi đi mò cua - Ảnh: Đại Đoàn Kết Sau khi ra đến nơi, anh Nam và 2 người con chia làm 2 hướng khác nhau để bắt cua. Sau khi đi được 1 đoạn, 2 đứa trẻ không thấy đèn của cha sáng nên quay lại tìm. Lúc này 2 người con phát hiện anh Nam nằm dưới mương nước. Không kéo cha lên được nên cả hai chạy về gọi người đến cứu. Tuy nhiên, khi ra đến nơi thì mọi người phát hiện anh Nam đã tử vong. Theo thông tin trên Đại Đoàn Kết, gia đình anh Nam thuộc diện hộ nghèo của xã, có hoàn cảnh hết sức khó khăn, gia đình có 4 con nhỏ. Bên cạnh đó, nạn nhân còn có tiền sử mắc bệnh động kinh. Vì không có việc làm nên hằng ngày cha con anh Nam phải mò cua về bán.

Ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn thương tâm, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Hồi tháng 8/2019, tại Khánh Hòa cũng vừa xảy ra một vụ đuối nước khi đi mò cua khiến 4 người trong cùng một gia đình thiệt mạng. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 27/8, bà Thái Thị Hà (50 tuổi) cùng 2 con gái là Đặng Thị Thủy (27 tuổi), Đặng Thùy Liên (24 tuổi) và cháu ngoại Đặng Thuỳ Trâm (11 tuổi) rủ nhau ra khu vực nước cạn sát đìa nuôi tôm gần nhà mò cua, bắt ốc. Vì không biết bơi, 4 người trong cùng gia đình tử vong trong lúc mò cua, bắt ốc - Ảnh: Internet Trong lúc mò cua, không may Trâm trượt chân ngã xuống hố nước sâu. Lúc này bà Hà cùng 2 con gái lao xuống cứu nhưng vì không biết bơi nên cả 4 người đều tử vong. Sau khi nhận được tin, người thân đã phối hợp cùng chính quyền địa phương đưa thi thể các nạn nhân về an táng.

Đau lòng cảnh thi thể 4 mẹ con, bà cháu nằm cạnh nhau vì đuối nước khi đi mò cua bắt ốc Vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong. Chứng kiến cảnh thi thể 4 mẹ con, bà cháu nằm cạnh nhau, mọi người không khỏi xót xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-canh-4-dua-con-ngo-ngac-ben-ban-tho-nguoi-cha-chet-duoi-thuong-tam-trong-luc-di-mo-cua-ngay-can-tet-348760.html