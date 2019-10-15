Vụ 3 nam sinh đuối nước ở Hà Tĩnh: Quặn lòng cảnh người thân khóc ngất bên quan tài

Xã hội 15/10/2019 16:07

Hình ảnh người thân khóc ngất bên quan tài 3 nam sinh chết đuối thương tâm tại Hà Tĩnh khiến ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Chiều qua (14/10), người nhà đã tổ chức đám tang cho 3 nam sinh chết đuối thương tâm ở sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh). Nạn nhân là Nguyễn Văn Thuật, Lê Khắc Phong (cùng học lớp 6A) và Nguyễn Hoàng Bảo (lớp 7), trú cùng thôn Hương Đại, xã Đức Hương.

Được biết, em Nguyễn Hoàng Bảo là con trai thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. Cách đây 7 năm, chị gái đầu của Bảo đã mất vì căn bệnh ung thư não. Bảo là người hiền lành, chăm ngoan và học giỏi. Chứng kiến cảnh ông Nguyễn Văn Thanh (49 tuổi, bố của Bảo) khóc lóc, tự trách mình trước cái chết của con, nhiều người không cầm được nước mắt.

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Người bố khóc ngất khi hay tin con trai chết đuối thương tâm - Ảnh: Trí thức trẻ

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, trong 3 nạn nhân tử vong, gia đình Thuật có hoàn cảnh khó khăn nhất khi có cha và chị gái đều bị thiểu năng trí tuệ, mẹ mắc bệnh tim. Cách đây mấy năm, người chị cả của Thuật bị đau bụng giữa mùa lũ, vì không kịp đưa đi cấp cứu nên đã tử vong. Nghe tin con trai gặp nạn, người mẹ ngất liên tục vì không chịu được nỗi đau quá lớn này. 

Còn em Lê Khắc Phong là con trai út của gia đình ông Lê Ngọc Quý (sinh năm 1973). Dù vô cùng đau đớn trước cái chết bất ngờ của con trai, ông cũng phải gắng gượng lo đám tang của con. 

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Ông Lê Ngọc Quý (cha của em Lê Khắc Phong) khóc ngất trong đám tang con trai - Ảnh: Vietnamnet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 17 giờ chiều 13/10, sau khi đá bóng xong 3 em Thuận, Bảo, Phong cùng đi tắm ở sông Ngàn Sâu, đoạn chảy qua thôn Hương Đại, xã Đức Hương.

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Đoạn sông 3 em nhỏ tử vong - Ảnh: Internet

Trong khi tắm, không may cả 3 bị trượt chân dẫn đến đuối nước. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, có 2 người cùng thôn đi bắt cá thì phát hiện quần áo và dép trên bờ nên gọi mọi người đến tìm kiếm. Đến sáng ngày hôm sau, lực lượng chức năng đã thuê thuyền trục vớt và tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân. 

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