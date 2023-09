Sau buổi lao động ở trường, 6 học sinh rủ nhau đi tắm sông thì không may gặp nạn khiến 2 nữ sinh đuối nước thương tâm.

Vào khoảng 17 giờ hôm qua (9/10), tại xã Đông Tân (Đông Hưng, Thái Bình) vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh tử vong.

Lãnh đạo Công an xã Đông Tân cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, một nhóm 6 học sinh cùng nhau ra khu vực cầu Gọ chơi. Trong lúc vui đùa, 3 em không may trượt chân ngã xuống sông.

Vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh lớp 7 tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Thấy vậy 2 nam sinh lớp 6 đi cùng đã nhảy xuống nhưng chỉ cứu được 1 bạn. Mặc dù các em đã hô hoán nhờ người đến giúp nhưng không kịp. Được biết, 2 học sinh đuối nước đang học lớp 7. Theo thông tin trên Zing, các em đi chơi sau buổi lao động trồng hoa tại trường. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chưa xác định được 6 học sinh này có tên trong danh sách lao động hay không vì mỗi lớp chỉ cử một em đại diện tham gia.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể 2 nạn nhân được gia đình đưa về nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ trẻ em đuối nước, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh.

Bé trai 9 tuổi khuyết tật bị đuối nước

Bé trai 9 tuổi tử vong khi đi chơi cùng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, tại Nghệ An cũng vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm, nạn nhân là một bé trai 9 tuổi. Vào khoảng 17 giờ ngày 2/10, bé L.N.K (sinh năm 2010, ngụ xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, bị khuyết tật vận động) cùng 1 bạn khác ra cầu bản Ban 1 tắm. Không may K. bị trượt chân, rơi vào khu vực có dòng nước chảy xiết dẫn đến đuối nước. Mặc dù người bạn đi cùng đã nhanh chóng hô hoán, nhờ người đến cứu nhưng khi được đưa lên bờ, nạn nhân đã tử vong.

