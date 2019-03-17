Đi mò cua, bắt ốc mưu sinh, 3 bà cháu trượt chân chết đuối thương tâm

Xã hội 17/03/2019 10:05

Trong lúc mò cua, bắt ốc mưu sinh, 3 bà cháu chẳng may trượt chân ngã xuống vũng nước sâu dẫn đến tử vong.

Sáng nay (17/3), trao đổi với báo chí, ông Đinh Văn Khiêm, Chủ tịch UBND thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 bà cháu tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa hôm qua (16/3), bà H’Wiên (54 tuổi) cùng 2 cháu là H’Sôka (8 tuổi, cháu ruột) và H’Sơn Ra (11 tuổi, bà con xa) cùng ngụ buôn Ur, thị trấn Krông Năng đi mò cua, bắt ốc tại khu vực đập Đà Lạt (tổ dân phố 7, thị trấn Krông Năng).

Đi mò cua, bắt ốc mưu sinh, 3 bà cháu trượt chân chết đuối thương tâm - Ảnh 1
Người dân sống ở khu vực gần đó mặc dù đã cố gắng giúp đỡ, đưa hai cháu bé lên bờ đi cấp cứu nhưng không kịp - Ảnh: Internet

Không may, cả 3 người bị trượt chân xuống vũng nước sâu và bị đuối nước. Mặc dù những người dân ở hiện trường đã phát hiện vụ việc, nỗ lực cứu hai cháu bé để đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc đồng thời tổ chức tìm kiếm thi thể người bà.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể bà H’Wiên mới được cơ quan chức năng và người dân tìm thấy.

Được biết tại địa phương, gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày, bà H’Wiên và các cháu phải mò cua, bắt ốc để mưu sinh.

Sau khi nghe tin về vụ việc, người dân địa phương vô cùng xót xa. Lãnh đạo địa phương cũng đã đến động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng để lo hậu sự.

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