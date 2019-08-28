Vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong. Chứng kiến cảnh thi thể 4 mẹ con, bà cháu nằm cạnh nhau, mọi người không khỏi xót xa.
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Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Đặng Văn Thứ, chủ tịch xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa xác nhận vào trưa 27/8, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.
Theo đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, 5 người trong gia đình bà Thái Thị Hà (50 tuổi) cùng nhau đi bắt ốc trong khu vực thuộc vịnh Cam Ranh thì 4 người không may chết đuối.
Theo Tuổi trẻ, vào thời điểm xảy ra sự việc, bà Hà cùng cháu ngoại là em Đặng Thùy Trâm (10 tuổi) đang mò ốc thì bất ngờ trượt chân xuống một hố sâu. Thấy vậy 2 con gái của bà Hà là Đặng Thị Thủy (27 tuổi) và Đặng Thị Liên (24 tuổi) nhanh chóng lao đến cứu nhưng cũng bị nước cuốn đi, nhấn chìm.
Chứng kiến cảnh tượng trên, con rể bà Hà ngay lập tức chạy lên bờ hô hoán, cầu cứu người dân. Khi mọi người đến nơi, đưa được 4 nạn nhân lên bờ thì tất cả đều đã tử vong.
Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tra, làm rõ vụ việc cũng như hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.