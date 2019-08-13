Trong lúc chơi, bé gái 4 tuổi tử vong khi rơi xuống bể bơi trong trường. Vì ngạt nước quá lâu nên khi đưa lên bờ, nạn nhân đã tử vong.

Sáng nay (13/8), trao đổi với báo chí, ông Hoàng Đình Sơn, trưởng phòng GD - ĐT huyện Tân Kỳ, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một vụ đuối nước thương tâm tại bể bơi trong Trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Tân Kỳ) khiến một bé gái 4 tuổi tử vong.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 20 phút chiều 12/8, bé V.T.B.N (4 tuổi), nhà đối diện trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vào khu vực bể bơi lắp ghép của trường để chơi. Vào thời điểm trên, khu vực bể bơi chuẩn bị đóng cửa nên vắng người.

Ngôi trường xảy ra sự việc bé gái 4 tuổi tử vong - Ảnh: NLĐ

Sau đó không lâu, mọi người bất ngờ phát hiện một em bé nổi trong bể bơi nên đến kiểm tra và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì bị ngạt nước quá lâu nên em đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Tân Kỳ, nhà trường và chủ bể bơi đã đến tận nơi thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, bể bơi này do một số cá nhân nhận hợp đồng đặt bên trong Trường THCS Nguyễn Trãi để dạy bơi cho học sinh trong dịp hè. Được biết, bể bơi sâu khoảng 0,8m, bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2019.

Liên quan đến việc trẻ em tử vong ở bể bơi, cách đây vài ngày, tại Phú Thọ cũng vừa xảy ra vụ việc tương tự.

Bé 7 tuổi tử vong trong bể bơi ở Phú Thọ

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 7/8, em P.N.C (sinh năm 2012, trú xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn) được phát hiện tử vong tại bể bơi của Công ty TNHH Hoàng Việt (phố Tân Thịnh, thị trấn Thanh Sơn). Được biết bể bơi này hoạt động trên địa bàn được khoảng 1 tháng thì xảy ra sự việc.

Bể bơi này cũng chưa có đầy đủ hồ sơ, giấy phép hoạt động và đã bị yêu cầu tạm dừng sau khi xảy ra vụ việc đau lòng.

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