Sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nam sinh bị sóng nhấn chìm ở Mũi Né, giao cho gia đình đưa về an táng.

Đến khoảng 23 giờ 40 phút tối qua (22/8), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 4 nam sinh bị sóng nhấn chìm ở Mũi Né sau nhiều giờ tìm kiếm. Người nhà cùng người dân địa phương thức trắng đêm chờ đợi lực lượng chức năng đưa thi thể 4 nam sinh bị sóng nhấn chìm ở Mũi Né vào bờ - Ảnh: Vietnamnet Theo thông tin ban đầu, một nhóm thanh niên trẻ gồm 9 nam, 3 nữ từ 18 đến 19 tuổi cùng quê Bảo Lộc (Lâm Đồng) đến Mũi Né (Bình Thuận) du lịch. Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều qua (22/8), mặc dù biển động, sóng lớn nhưng 7 em trong nhóm vẫn xuống biển tắm và bị cuốn ra xa.

Nghe tiếng tri hô, những người xung quanh đã lao đến cứu và cứu được 3 em, còn 4 nam sinh bị sóng cuốn đi. Nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm bước đầu được xác định bao gồm: Trần Bảo Sơn, Nguyễn Thanh Long (cùng sinh năm 2000) và Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Thiên Toàn (cùng sinh năm 2001), tất cả đều ngụ tại tỉnh Lâm Đồng.

Người nhà thẫn thờ bên thi thể 4 nam sinh xấu số - Ảnh: Vietnamnet Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã huy động hơn 50 người cùng các phương tiện ca nô, tàu chuyên dụng, lưới quây tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể nam giới được cho là em Nguyễn Thanh Long và Trần Bảo Sơn. Đến khoảng 22 giờ 20 phút, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể em Nguyễn Bảo Anh. Thi thể em Nguyễn Thiên Toàn được tìm thấy vào lúc 23 giờ 40 phút cùng ngày. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, thi thể các nạn nhân đã được giao cho gia đình đưa về nhà an táng. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê nhà tổ chức hậu sự - Ảnh: VOV Chứng kiến cảnh người thân mòn mỏi chờ đợi lực lượng chức năng tìm kiếm, thẫn thờ bên thi thể các nạn nhân, những người có mặt tại hiện trường không khỏi đau lòng.

Thương tâm: Bé gái 4 tuổi chết đuối vì rơi xuống bể bơi trường học ở Nghệ An Trong lúc chơi, bé gái 4 tuổi tử vong khi rơi xuống bể bơi trong trường. Vì ngạt nước quá lâu nên khi đưa lên bờ, nạn nhân đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-canh-nguoi-than-dau-don-than-tho-ben-thi-the-4-nam-sinh-chet-duoi-o-mui-ne-335371.html