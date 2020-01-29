Xót cảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể 2 bé trai chết đuối thương tâm vào mùng 3 Tết

Xã hội 29/01/2020 11:21

Trong lúc đi ra kênh chứa nước cạnh đường chơi, bé trai 6 và 13 tuổi bị trượt chân dẫn đến đuối nước thương tâm ngay mùng 3 Tết.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé trai tử vong.

Cụ thể, theo thông tin trên Tổ Quốc, vào hơn 17 giờ chiều 27/1 (tức mùng 3 Tết), bé N.Q.H (13 tuổi, trú xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đến nhà bà ngoại ở xã Đông Xuân để chơi.

Sau đó, H. cùng 1 bé trai 6 tuổi ra khu vực đường tỉnh lộ 16 từ xã Đông Xuân đi xã Đức Hòa (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để chơi thì bất ngờ ngã xuống kênh chứa nước nằm cạnh đường. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người dân đang chuẩn bị cơm chiều, ít người ra đường nên không ai phát hiện vụ việc đau lòng.

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Hình ảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể con trai đuối nước thương tâm khiến ai nấy đều không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại gia đình nạn nhân để thăm hỏi, động viên. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ tai nạn đau lòng này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Mọi người không khỏi xót xa, đồng cảm và gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. 

"Tội nghiệp 2 cậu bé quá, đúng là một cái Tết buồn. Hy vọng gia đình sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này", K.N gửi lời chia buồn.

"Mới đầu năm mà sao có nhiều chuyện đau lòng quá vậy, nhìn cảnh bố mẹ khóc tiễn con đi mà đau lòng quá. Không biết nói gì hơn, chỉ có thể gửi lời chia buồn đến 2 gia đình", một người dùng mạng xã hội thương cảm.

Xót cảnh 4 đứa con ngơ ngác bên bàn thờ người cha chết đuối thương tâm trong lúc đi mò cua ngày cận Tết

Xót cảnh 4 đứa con ngơ ngác bên bàn thờ người cha chết đuối thương tâm trong lúc đi mò cua ngày cận Tết

Trong lúc đi mò cua, người cha gặp nạn, chết đuối thương tâm. Chứng kiến cảnh 4 đứa trẻ ngơ ngác bên bàn thờ cha, ai nấy đều không khỏi xót xa.

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Từ khóa:   Hà Nội tai nạn đau lòng 2 bé trai chết đuối

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