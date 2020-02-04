Người đàn ông thiệt mạng khi cứu bé trai đuối nước: Tìm thấy thi thể cách hiện trường 9km sau 3 ngày mất tích

Xã hội 04/02/2020 17:38

Nhìn thấy bé trai bị đuối nước, người đàn ông nhảy xuống cứu thì bị nước cuốn mất tích. Sau 3 ngày, thi thể của nạn nhân mới được tìm thấy.

Mới đây, lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) cho biết lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể anh N.Đ.T (38 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận) - nạn nhân bị nước cuốn mất tích vào ngày 1/2.

Trước đó, vào ngày 1/2 (tức mùng 8 Tết), anh T. đến nhà một người bạn ở xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách chơi. Đến khoảng 16 giờ, anh T. cùng một vài người xuống một chiếc tàu chơi nhưng chạy được khoảng 100m thì tàu hết nhiên liệu.

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Nơi anh T. bị nước cuốn mất tích sau khi nhảy xuống cứu bé trai bị đuối nước vào mùng 8 Tết - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, một cháu bé đi cùng nhảy xuống sông tắm, sau đó không may bị đuối nước. Thấy vậy, anh T. liền nhảy xuống cứu. Cháu bé may mắn được cứu sống nhưng anh T. đã bị chìm xuống nước mất tích.

Phát hiện vụ việc, nhiều người đã nhảy xuống tìm kiếm nhưng bất thành. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng để phối hợp tìm kiếm. 

Sau 3 ngày tìm kiếm, đến trưa 4/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực cách hiện trường khoảng 9km. Được biết tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Anh T. đã ly hôn với vợ, hiện đang làm thợ hồ, nuôi 2 con học lớp 5 và lớp 10.

Thông tin về vụ đuối nước thương tâm khiến ai nấy đều không khỏi đau lòng, xót xa cho hoàn cảnh của nạn nhân.

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