Trong khi bố mẹ đi làm, 2 đứa trẻ hàng xóm rủ nhau ra ao chơi thì không may chết đuối thương tâm. Đến chiều cùng ngày, người thân đi làm về mới phát hiện vụ việc.

Mới đây, ông Trần Văn Được, Chủ tịch UBND xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm khiến 2 trẻ em tử vong. Nạn nhân được xác định là bé L.V.P (sinh năm 2009) và L.T.M (sinh năm 2011, cùng ngụ tại thôn 3, xã Thuận Hà).

Trong lúc bố mẹ đi làm, 2 cháu bé ở nhà chơi không may gặp nạn - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, vào ngày 1/3, bố mẹ đi hái tiêu nên để 2 bé P. và M. ở nhà. Sau đó, cả hai rủ nhau ra khu vực ao nước sau nhà bé P. chơi thì không may ngã xuống nước dẫn đến đuối nước thương tâm.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, mọi người đi làm về, không thấy 2 bé nên đi tìm. Đến 20 giờ cùng ngày, người dân tìm được thi thể của 2 nạn nhân dưới ao.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để hỏi thăm, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Cách đây ít ngày, tại TP. Hải Phòng cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 anh em ruột tử vong.

Cụ thể, vào sáng 27/2, bà nội đi làm đồng nên bé N.M.S (sinh năm 2014) và N.T.M.X (sinh năm 2017) ở nhà cùng với ông nội. Đến trưa cùng ngày, ông bà đi tìm thì phát hiện 2 cháu rơi xuống bể nước của gia đình dẫn đến tử vong.

Ở nhà với ông nội, 2 anh em rơi xuống bể nước của gia đình dẫn đến tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, mọi người nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên cả hai được xác định đã tử vong trước đó. Được biết bố mẹ 2 bé làm công nhân. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cả hai không có ở nhà.

Ở nhà với ông nội, 2 cháu nhỏ chết đuối thương tâm trong bể nước Sau khi đi tìm, người thân phát hiện 2 cháu bé chết đuối thương tâm. Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, 2 đứa trẻ ở nhà với ông nội.

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