Về nhà giỗ bố, 2 người con đau đớn hay tin mẹ chết đuối dưới ao. Sau đó, gia đình đã tổ chức mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Mới đây, chính quyền địa phương xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong dưới ao phía sau vườn nhà.

Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Khương (sinh năm 1961, ngụ xóm 4, thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa). Theo thông tin trên Dân trí, vào chiều ngày 8/5, người dân địa phương phát hiện thi thể bà Khương nổi trên mặt ao.

Về nhà giỗ bố, 2 người con bất ngờ hay tin mẹ chết đuối dưới ao - Ảnh: Internet

Được biết, chồng bà Khương đã mất cách đây nhiều năm, tại địa phương gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng bà Khương có 2 người con, đều đi làm ăn xa. Vào ngày 9/5, 2 người con trở về nhà để chuẩn bị giỗ bố nhưng lại nhận được hung tin mẹ đã chết đuối dưới ao.

Cũng theo nguồn tin trên, gia đình nạn nhân cho rằng bà Khương sức khỏe yếu nên có thể tự ngã xuống ao, dẫn đến tử vong. Chính vì vậy, gia đình không yêu cầu cơ quan công an điều tra vụ việc.

Sau đó, chính quyền địa phương và người thân nạn nhân đã tổ chức tang lễ cho bà Khương theo phong tục địa phương.

Mới đây, tại Quảng Nam cũng vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến 5 người mất tích trên sông Thu Bồn. Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa 8/5, 11 thanh niên ở thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đi thuyền đến khu du lịch sinh thái Thuận Tình để vui chơi.

Người nhà đau đớn ngóng tin những nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền ở sông Thu Bồn - Ảnh: Internet

Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, khi nhóm thanh niên này quay về thì chiếc thuyền bị tràn nước, lật chìm xuống sông. Trong số đó, 6 người được cứu sống, 5 người mất tích. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc, tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Thảm kịch lật thuyền khiến 5 người tử vong và mất tích ở Quảng Nam: Người đầu bạc khóc kẻ tóc xanh! Đó là chuyện buồn ở thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) - nơi có 5 người tử vong và mất tích trong vụ lật ghe vào chiều ngày 8/5.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ve-nha-gio-bo-2-con-khoc-ngat-khi-nghe-tin-me-chet-duoi-thuong-tam-duoi-ao-358428.html