Sau khi đi học về, 2 chị em rủ nhau xuống ao nhà ông nội tắm thì chết đuối thương tâm. Chứng kiến cảnh người thân thẫn thờ bên quan tài 2 đứa trẻ, ai nấy đều xót xa.

Trao đổi với báo chí, UBND xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 2 chị em ruột tử vong.

Nạn nhân được xác định là N.T.P (11 tuổi) và N.A.T (9 tuổi, cùng trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu).

Khu vực 2 cháu bé chết đuối thương tâm - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên VOV, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23/5, sau khi đi học về, P. và T. rủ nhau xuống ao nhà ông nội tắm. Không may sau đó cả hai bị đuối nước thương tâm.

Trưa cùng ngày, vì không thấy 2 con về nên gia đình và người dân địa phương đã cùng nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể 2 chị em dưới ao nhà ông nội.

Chứng kiến cảnh người thân thẫn thờ bên quan tài 2 đứa nhỏ, ai nấy đều xót xa - Ảnh: Nhịp sống Việt

Vào tháng 2 vừa qua, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ 2 anh em đuối nước thương tâm sau khi rơi xuống bể nước. Nạn nhân là em N.M.S (sinh năm 2014) và N.T.M.X (sinh năm 2017).

Cụ thể, vào sáng 27/2, ông bà nội của 2 bé ra đồng làm ruộng. Đến hơn 10 giờ, ông bà về nhà thì phát hiện S. và X. rơi xuống bể nước. Ngay sau đó, gia đình đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng cả hai đều đã tử vong.

Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, bố mẹ của 2 bé đều làm công nhân. Vào thời điểm xảy ra sự việc, vì dịch Covid-19 nên trường mầm non cho nghỉ, 2 bé ở nhà với ông bà nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bể nước của gia đình được đậy bằng miếng tôn, không có khóa. Có thể 2 bé đã đứng lên nắp và bị tụt xuống bể nước dẫn đến vụ tai nạn đau lòng trên.

Thấy con ngã xuống nước, mẹ nhảy xuống cứu khiến cả hai chết đuối thương tâm Nhìn thấy con trai ngã xuống nước, người mẹ nhanh chóng nhảy xuống cứu nhưng cả hai bị dòng nước cuốn trôi, chết đuối thương tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-canh-nguoi-than-than-tho-ben-quan-tai-2-chi-em-chet-duoi-thuong-tam-duoi-ao-nha-ong-noi-359496.html