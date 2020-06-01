Xót cảnh ông bà, cha mẹ khóc cạn nước mắt bên thi thể 3 học sinh chết đuối thương tâm

Xã hội 01/06/2020 11:38

Chiều tối không thấy con về nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện 3 em chết đuối thương tâm. Chứng kiến cảnh gia đình khóc ngất bên thi thể các nạn nhân, ai nấy đều xót xa.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Đó là các em N.T.M.L (8 tuổi), M.T.D (8 tuổi) và em L.T.M.A (9 tuổi, đều là học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Cư A Mung). Theo đó, vào chiều 30/5, 3 em rủ nhau đến đập nước Hà Dưng (tại thôn 3A, xã Cư A Mung) để tắm.

Xót cảnh ông bà, cha mẹ khóc cạn nước mắt bên thi thể 3 học sinh chết đuối thương tâm - Ảnh 1
Người thân khóc ngất bên thi thể 3 em nhỏ chết đuối thương tâm - Ảnh: Internet

Chiều tối cùng ngày, gia đình không thấy các em về nhà nên tổ chức tìm kiếm thì phát hiện các em đã bị đuối nước thương tâm.

Được biết, nơi các em gặp nạn đã có cắm bảng cảnh báo đuối nước nhưng trẻ em gần khu vực này vẫn thường ra tắm. Thời gian gần đây, vì có mưa lớn nên nước dâng cao. Tại địa phương, gia đình cả 3 nạn nhân đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cách đây ít ngày, tại Bình Định cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 26/5, 3 học sinh gồm N.Q.Đ (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Tây Thuận), V.C.T và L.N.H học lớp 6 (trường THCS Tây Thuận) ra hồ Thu thuộc kênh tưới Thượng Sơn, xã Tây Thuận để tắm thì bị nước cuốn tử vong.

Xót cảnh ông bà, cha mẹ khóc cạn nước mắt bên thi thể 3 học sinh chết đuối thương tâm - Ảnh 2
Hiện trường vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong thương tâm - Ảnh: Internet

Đến tối cùng ngày, lực lượng cứu nạn và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân cách hiện trường xảy ra vụ việc 100m.

Trắng đêm nỗ lực tìm kiếm nam sinh 15 tuổi bị đuối nước tại sông Yên

Trắng đêm nỗ lực tìm kiếm nam sinh 15 tuổi bị đuối nước tại sông Yên

Trong lúc cùng nhóm bạn đi tắm sông Yên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nam sinh 15 tuổi không may bị đuối nước, mất tích. Hiện, lực lượng chức năng đang túc trực trắng đêm để tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.

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