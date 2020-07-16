Trong lúc tắm ở hồ nuôi tôm, hai bé trai 9 tuổi và 5 tuổi không may sảy chân xuống khu vực nước sâu trong hồ dẫn đến đuối nước thương tâm.

Mới đây, tại thôn Thượng, xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ hai anh em ruột đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa. Ông Võ Tá Tuấn, Trưởng thôn Thượng đã xác nhận sự việc với Vietnamnet.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ chiều 15/7, bé M. (9 tuổi) cùng em trai là D. (5 tuổi) rủ nhau xuống hồ nuôi tôm gần nhà để tắm. Trong lúc tắm, cả hai anh em sảy chân xuống khu vực nước sâu trong hồ dẫn đến đuối nước thương tâm.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp với gia đình tìm kiếm hai bé trai, sau đó bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.

Hai anh em ruột đuối nước thương tâm ở Hà Tĩnh - Ảnh: Vietnamnet

Chiều cùng ngày, tại xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh cũng xảy ra một vụ đuối nước. Nạn nhân là bé N. (9 tuổi, trú thôn Đoài Thịnh).

Khoảng 17 giờ, cháu N. xin phép gia đình đi chơi nhưng đến tối vẫn không thấy về nhà. Người thân hốt hoảng đi tìm thì phát hiện bé trai chết đuối tại kênh T4, hồ điều hòa xã Thạch Trung. Được biết, cháu N. bị thiểu năng trí tuệ, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo.

Cách đây không lâu, tại Lào Cai cũng xảy ra trường hợp tương tự. Hai chị em ruột rủ nhau đi tắm sông rồi thiệt mạng vì đuối nước khiến gia đình vô cùng đau xót.

Vào ngày 21/4, một nhóm nữ sinh rủ nhau đi tắm tại suối Nà Nheo (xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn). Trong lúc tắm, 2 chị em ruột Hoàng Thị Du (SN 2002) và Hoàng Thị Danh (SN 2004), trú tại thôn Sung Lảng, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn bị nước cuốn trôi.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương đã tổ chức vớt thi thể 2 cháu lên bờ giao cho gia đình tổ chức mai táng. Hai chị em Du và Danh đang theo học tại Trường THPT số 4, huyện Văn Bàn còn bố mẹ đang đi làm ăn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước thương tâm trên sông Lam Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, Phòng Cảnh sát PCCC Nghệ An đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị đuối nước thương tâm trên sông Lam vào chiều qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ra-ho-nuoi-tom-tam-hai-anh-em-ruot-o-ha-tinh-duoi-nuoc-thuong-tam-369448.html