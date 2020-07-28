Về quê nhân dịp nghỉ hè, nam sinh 14 tuổi theo bạn ra sông Đào tắm. Nhưng do không biết bơi, nạn nhân bị đuối nước thương tâm.

Mới đây trên địa bàn xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một thiếu niên tử vong.

Nạn nhân là N.T.B. (14 tuổi, ngụ TP.HCM). Nhân dịp nghỉ hè, em B. về nhà ông bà ngoại ở xã Lăng Thành chơi thì xảy ra sự cố đau lòng.

Khu vực thiếu niên 14 tuổi đuối nước thương tâm - Ảnh: Phapluatplus

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 27/7, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người đuối nước tại sông Đào, đoạn qua xóm 9, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình tìm kiếm nạn nhân. Theo nhân chứng, em B. theo bạn ra sông Đào tắm nhưng do không biết bơi nên bị nước cuốn mất tích.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

Cách đây không lâu, tại thôn Thượng, xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ hai anh em ruột chết đuối thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 18 giờ chiều 15/7, bé M. (9 tuổi) cùng em trai là D. (5 tuổi) rủ nhau xuống hồ nuôi tôm gần nhà để tắm. Trong lúc tắm, cả hai anh em sảy chân xuống khu vực nước sâu trong hồ dẫn đến đuối nước thương tâm.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp với gia đình tìm kiếm hai bé trai, sau đó bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.

Xót cảnh người thân chờ suốt đêm tìm thi thể 2 mẹ con và cháu 7 tuổi chết đuối dưới sông Trong lúc chị Huế cùng con và cháu đi tắm sông Lam thì không may bị đuối nước thương tâm. Người nhà và lực lượng chức năng phải thức xuyên đêm để tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân.

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