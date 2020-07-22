Trong lúc chị Huế cùng con và cháu đi tắm sông Lam thì không may bị đuối nước thương tâm. Người nhà và lực lượng chức năng phải thức xuyên đêm để tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Long Xá (Hưng Nguyên, Nghệ An) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị V.T.H (sinh năm 1977, trú tại xã Hưng Lĩnh) cùng con trai 8 tuổi và bé V.C.P (7 tuổi, con em trai chị H.). Theo đó, chị H. từng lấy chồng về xã Long Xá nhưng hiện tại đã ly hôn. Cách đây ít ngày, con trai được nghỉ học nên chị H. cho về chơi với bố.

Người thân, lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể của 3 nạn nhân đuối nước thương tâm - Ảnh: Internet

Vào chiều 21/7, chị Huế chở theo cháu P. đi đón con trai từ nhà chồng cũ về. Sau khi đón bé, chị H. đưa con và cháu xuống sông Lam cạnh cầu Yên Xuân để tắm. Không may, cả ba gặp nạn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện chiếc xe máy cùng với 3 đôi dép trên bờ nhưng không thấy người nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 3 giờ ngày 22/7, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân nằm cách hiện trường không xa. Cơ quan chức năng hiện vẫn đang làm các thủ tục để bàn giao thi thể về cho người nhà an táng.

Mới đây, tại Bình Định cũng vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 20/7, em V.T.D.L (13 tuổi, ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định) cùng nhóm trẻ đến chơi ở khu vực cầu Đen tiếp giáp đầm Thị Nại.

Khu vực bé gái rơi xuống nước tử vong - Ảnh: Internet

Trong lúc chơi đùa, em trai của L. bị trượt chân té xuống nước. Thấy vậy, L. chạy đến cứu em, đưa lên bờ. Trong lúc cứu em trai, L. đánh rơi dép xuống nước. Khi ra lấy dép, L. không may rơi xuống vùng nước sâu, bị nước cuốn mất tích.

Rủ nhau đi câu cá, anh té xuống sông Sài Gòn, em trai bất lực nhìn anh bị đuối nước tử vong Phát hiện người đàn ông ngã xuống sông, một người phụ nữ đã hô hoán tìm cách cứu nạn nhân nhưng bất lực nhìn anh tử vong.

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