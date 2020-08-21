Theo ông nội đi câu cá, cháu trai chết đuối, cháu gái 9 tuổi nguy kịch

Xã hội 21/08/2020 09:43

Đi câu cá cùng ông nội, bé trai không may gặp nạn chết đuối thương tâm, cháu gái 9 tuổi nguy kịch.

Mới đây, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP. HCM) cho biết đơn vị này đang điều trị cho một trường hợp bé gái bị đuối nước. Nạn nhân được xác định là em T.N.T.V (9 tuổi, ngụ TP.HCM).

Trước đó, vào ngày 10/8, bé V. và 2 anh họ đi câu cá cùng ông nội. Lúc chơi đùa, một bé trai không may trượt chân kéo theo bé V. rơi từ thành cầu rớt xuống giữa sông. Khi phát hiện vụ việc, ông nội nạn nhân nhanh chóng tri hô kêu cứu. Bé trai còn lại thì chạy ngay xuống bờ sông, tìm cách vớt bé V. Thời điểm đó, một nam tài xế chạy ngang đã nhanh chóng chạy xuống phụ vớt nạn nhân.

Sau đó khoảng 10 phút, mọi người đưa bé gái lên bờ trong tình trạng hôn mê, không có phản xạ, da tím tái, ngưng thở. Riêng bé trai đã chết đuối thương tâm. 

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Không may gặp tai nạn khi cùng ông nội đi câu cá, bé trai chết đuối thương tâm, bé V. bị đuối nước nặng - Ảnh: Internet

Bé gái được ông nội và người dân nhanh chóng chở đến bệnh viện gần nhà cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xử lý cơn co giật, cho bé thở oxy và nhanh chóng chuyển bé đến Bệnh viện quận Thủ Đức.

Qua 4 ngày được điều trị tích cực, bé V. đã qua cơn nguy kịch. May mắn là não nạn nhân không bị tổn thương nghiêm trọng dù bị ngạt nước trong thời gian dài. Hiện tại sức khỏe bé gái 9 tuổi đã ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường, được chuyển qua khoa Nhi để theo dõi và tiếp tục điều trị. Dự kiến vài ngày tới bệnh nhi sẽ được xuất viện.

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