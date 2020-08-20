‘Cô Minh Hiếu’ 10 đời chồng khiến dân tình hú hồn khi công khai hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ

Xã hội 20/08/2020 10:17

Sau khi gây bão với những phát ngôn để đời và sở thích đeo vàng khắp người, ‘cô Minh Hiếu’ lại gây chú ý khi công khai hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ. 

Năm 2020, mạng xã hội Việt Nam xuất hiện nhiều gương mặt được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Trong đó, ‘cô Minh Hiếu’ là một trong những nhân vật đình đám nhất.

Người phụ nữ này được mọi người biết đến qua những livestream hài hước, chia sẻ về các vấn đề xung quanh cuộc sống của mình. Nhờ sự gần gũi, mộc mạc mà cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem.

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'Cô Minh Hiếu' công khai ảnh phẫu thuật thẩm mỹ khiến dân tình xôn xao - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, cô Hiếu bất ngờ chia sẻ hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ. Theo những hình ảnh này có thể thấy cô tiến hành chỉnh sửa phần mí mắt. Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh này nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

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Mọi người hy vọng cô sẽ sớm ngày hồi phục và đừng quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng cô đang dần bước theo con đường của cô dâu 63 tuổi ở Cao Bằng, bắt đầu trùng tu cả khuôn mặt. Tuy nhiên, số khác lại nghĩ cô chỉ đang sửa những điểm chưa đẹp trên khuôn mặt của mình. Trước sự bàn tán của dư luận, cô Hiếu vẫn chưa lên tiếng giải thích gì thêm.

Bên dưới bài viết, nhiều người để lại lời động viên cho "cô Minh Hiếu". Mọi người hy vọng cô sẽ sớm hồi phục cũng như nên biết dừng lại đúng lúc để giữ được nét tự nhiên trên khuôn mặt.

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Cô Hiếu được mọi người yêu mến nhờ cách nói chuyện hài hước, dễ thương - Ảnh: Internet

Trước đó, “cô Minh Hiếu” từng chia sẻ mình đã trải qua nhiều đời chồng. Phải đến đời chồng thứ 10, cô mới tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Hiện tại, công việc chủ yếu của cô là kinh doanh.

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