Chạy xe trên đường ngập, hai phụ nữ bị điện giật thương vong, xót cảnh bé trai 2 tuổi bơ vơ ngồi chờ mẹ cấp cứu trong bệnh viện

Xã hội 19/08/2020 15:21

Chạy xe trên đường ngập, hai người phụ nữ bị điện giật thương vong. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe còn có bé trai 2 tuổi.

Vào khoảng 22 giờ ngày 18/8, tại khu vực đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ việc 2 người phụ nữ bị điện giật ngã xuống đường dẫn đến thương vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, 2 người phụ nữ và 1 bé trai cùng ngồi xe máy chạy trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa, khi tới trước hẻm 129 thì bất ngờ bị điện giật ngã xuống đường.

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Khu vực 2 người phụ nữ bị điện giật ngã xuống đường - Ảnh: Internet

Hai người lớn chỉ kịp la hét kêu cứu khi nằm dưới vũng nước. Nghe tiếng cầu cứu, người dân đã nhanh chóng có mặt để đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, một người đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Người còn lại bị thương phải nằm viện. Tại hiện trường, đến sáng hôm sau vẫn còn nước ngập. Gần khu vực 3 nạn nhân ngã xuống có 1 cây cột điện nghi đã rò rỉ điện.

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Bé trai 2 tuổi may mắn không bị thương, ngồi chờ mẹ cấp cứu - Ảnh: Internet

Bé trai 2 tuổi may mắn không bị thương, được cơ quan chức năng chăm sóc và liên hệ với người thân. Danh tính nạn nhân bị điện giật tử vong được xác định là H.T.X.Đ (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP. HCM). Người bị thương được cấp cứu là mẹ của bé trai 2 tuổi.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn đau lòng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời liên hệ với điện lực địa phương để xử lý sự cố điện. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được chính quyền địa phương điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Bình Dương điện giật tử vong tai nạn thương tâm

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