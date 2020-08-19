Hà Nội: Người dân bàng hoàng phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn nghi bị mẹ ném giữa khe tường

Xã hội 19/08/2020 09:33

Sau khi phát hiện bé trai bị bỏ rơi giữa khe tường, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 18/8, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

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Khu vực người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi - Ảnh: Internet
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Bé trai bị bỏ trong khe tường khoảng 1 ngày - Ảnh: Internet

Qua quá trình quan sát hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng đã phải đục tường để đưa bé trai ra ngoài. Bên cạnh đó, mọi người quyết tâm bằng mọi cách phải đảm bảo sự an toàn cho cháu bé.

Chỉ sau vài phút, cơ quan chức năng đã giải cứu thành công. Đến 18 giờ cùng ngày, bé được đưa đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe. Mới đây, bà Nguyễn Thị Thúy Hường - Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết vụ việc trên xảy ra tại số 45 Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

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Bé trai nặng khoảng 2,2kg, hiện đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Xanh Pôn chăm sóc - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin báo, bà Hường cùng công an địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, vì bé nằm giữa 2 tường nhà dân nên người lớn không thể đi vào đưa bé ra khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương phải gọi đội cứu nạn cứu hộ của huyện Gia Lâm xuống khoan tường để đưa bé ra ngoài. Cũng theo nguồn tin trên, bé sơ sinh nặng khoảng 2,2kg. Mọi người cho rằng có thể cháu bé đã bị bỏ rơi khoảng 1 ngày. Ngay khi được đưa đến bệnh viện, bé trai đã được các bác sĩ tắm, vệ sinh và đưa đi chụp chiếu. Nhận thấy nhịp tim của bé trai hơi yếu nên các bác sĩ đã chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, tìm kiếm người thân của cháu bé.

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