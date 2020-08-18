Thiếu niên 15 tuổi bị xe tải tông chết thương tâm khi chạy ra đường mời chào tài xế vào quán ăn cơm

Xã hội 18/08/2020 13:41

Trong lúc mời chào các tài xế vào ăn cơm, thiếu niên 15 tuổi gặp tai nạn thương tâm, tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với báo chí, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vào rạng sáng 18/8, đơn vị này đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại địa phương.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe tải mang biển số Đồng Nai chạy trên quốc lộ 1 theo hướng TP. HCM đi Đồng Nai.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến thiếu niên 15 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Khi tới ngã 3 Tân Vạn (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An) thì tài xế phát hiện em Đ.V.L (15 tuổi, quê Cà Mau), là nhân viên quán cơm gần đó chạy ra đường vẫy xe vào quán.

Do bất ngờ, tài xế đánh lái để tránh thì tông vào đuôi xe đầu kéo chở cột bê tông đang đỗ phía trước, sau đó tông trúng em L.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, tài xế và phụ xe tải bị thương nặng, được mọi người giải cứu ra ngoài rồi chuyển đi cấp cứu. 

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Vụ tai nạn còn khiến 2 người khác bị thương, nhập viện cấp cứu - Ảnh: Internet

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân lao ra đường mời chào các phương tiện đi ngang vào quán ăn cơm. Tại hiện trường, cabin của chiếc xe tải bị biến dạng nặng.

Theo thông tin trên Công an TP. HCM, đây là khu vực có biển cấm dừng đỗ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, các tài xế vẫn đậu xe tràn lan để ghé quán ăn cơm.

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Từ khóa:   Bình Dương tai nạn giao thông tai nạn đau lòng

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