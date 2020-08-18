Xem phim người lớn quá nhiều, thiếu niên 15 tuổi nổi cơn dục vọng nên khống chế, hiếp dâm cô gái chạy xe máy một mình.

Mới đây, Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Y.T (sinh năm 2005, trú xã Nâm Nung, Krông Nô) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo đó, vào tối 12/8, khi thấy E. (sinh năm 2003, ngụ cùng huyện) đi xe máy một mình về nhà, T. đã bám theo.

Vì xem quá nhiều phim đen, nam thiếu niên đã chặn xe định hiếp dâm cô gái nhưng không thành - Ảnh minh họa: Internet

Khi đến đoạn đường vắng thuộc xã Nâm Nung (huyện Krông Nô), đối tượng đã chặn xe, vật E. xuống lề đường để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tuy nhiên, vì bị E. chống cự quyết liệt nên T. đã đánh vào mặt, cắn vào tay nạn nhân rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, nạn nhân cùng người thân đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Khoảng 3 giờ sau, T. bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận vì nghiện xem phim đồi trụy trên mạng và trước đó có uống rượu nên khi thấy nạn nhân đi xe máy một mình thì nảy sinh ý định đồi bại.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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