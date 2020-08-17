Bị hàng xóm tố đánh vợ 65 tuổi liên miên, chồng trẻ Pakistan đăng ảnh giường chiếu táo bạo, con gái tiết lộ điều bất ngờ về cha dượng và mẹ

Xã hội 17/08/2020 10:23

Sau thông tin chú rể 24 tuổi đánh đập cô dâu 65 tuổi, cặp đôi đũa lệch đập tan tin đồn bằng cách khoe ảnh giường chiếu ngọt ngào.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm đến nay, cặp đôi cô dâu 65 tuổi và chú rể 24 tuổi người Pakistan luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Gần đây, một người tự xưng là hàng xóm bất ngờ tiết lộ từ khi cả hai đi với vợ chồng Thu Sao về thì người vợ bị đánh đập liên miên. Đồng thời, chồng trẻ Pakistan đã bỏ nhà đi hơn 10 ngày. 

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Chồng trẻ đăng ảnh giường chiếu với cô dâu 65 tuổi gây bão mạng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, cô dâu 65 tuổi cho biết hiện giờ vợ chồng bà không quan tâm đến dư luận nữa. Chồng trẻ khuyên bà không nên đăng ảnh, xem bình luận trên mạng xã hội, miễn vợ chồng hạnh phúc là đủ.

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Cặp đôi thường xuyên đăng ảnh tình tứ trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Mới đây, cặp vợ chồng lệch tuổi này đã cùng nhau đi đám cưới. Sau khi bị dân mạng soi mói vì không đăng ảnh vợ, chú rể 24 tuổi đã chia sẻ ảnh ngọt ngào trên giường của 2 vợ chồng lên trang cá nhân. Bên cạnh đó, anh chàng còn gửi tặng vợ một bài thơ cực kỳ lãng mạn.

Bên cạnh đó, các con của bà Hoa cũng rất ủng hộ tình yêu của mẹ và cha dượng trẻ tuổi. Con của cô dâu 65 tuổi còn hài hước đăng đoạn chat với người dùng mạng xã hội lên trang cá nhân. Có thể thấy, các con của bà Hoa đều ủng hộ chuyện tình cảm của mẹ.

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Con gái của bà Hoa cũng ủng hộ tình yêu của mẹ - Ảnh: Internet

Sau rất nhiều lùm xùm, cư dân mạng hy vọng sắp tới cặp đôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, tránh xa những điều tiếng trên mạng xã hội.

Dân mạng xôn xao với hình ảnh làm đồ ăn bẩn ở quán nem nướng nổi tiếng phố cổ: Nhặt đồ thừa khách trước cho khách sau ăn, cốc nhựa dùng rồi rửa lại đem bán tiếp?

Dân mạng xôn xao với hình ảnh làm đồ ăn bẩn ở quán nem nướng nổi tiếng phố cổ: Nhặt đồ thừa khách trước cho khách sau ăn, cốc nhựa dùng rồi rửa lại đem bán tiếp?

Bức ảnh chụp người làm tại quán nem nướng đang rửa cốc nhựa cũ khá bẩn, nhúng vào xô nước rồi lại nhét vào túi nilon chờ phục vụ khách tiếp khiến nhiều chị em rùng mình sợ hãi.

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