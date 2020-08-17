Nam thanh niên rơi từ tầng 28 xuống đất sau khi cãi nhau với bạn gái: Lời kể của người thân

Sau khi cãi nhau với bạn gái, nam thanh niên nhảy lầu tự tử từ tầng 28 của tòa nhà, thi thể mắc kẹt trên ban công tầng 4.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên nhảy lầu tự tử.

Theo thông tin trên Công an nhân dân, chiều tối 16/8, nam thanh niên N.H (sinh năm 1995, quê Mê Linh, Hà Nội) cùng bạn gái sinh năm 1996 sử dụng ma túy dạng tem ảo giác tại một căn hộ thuộc tòa nhà ở địa chỉ 177 Trung Kính, Cầu Giấy.

Hiện trường nam thanh niên nhảy lầu tự tử sau khi cãi nhau với bạn gái - Ảnh: Internet

Sau đó, vì không kiểm soát được hành động, nam thanh niên đã phá lưới an toàn, nhảy từ tầng 28 xuống đất. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, nam thanh niên có xảy ra mâu thuẫn với bạn gái.

Thi thể của H. mắc tại ban công tầng 4 - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, thi thể nam thanh niên kẹt ở mái tầng 4 của tòa nhà. Cơ quan chức năng phải dùng xe thang cứu hỏa mới tiếp cận được.

Sau khi nhận được tin dữ, người nhà nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo lời kể của một người thân, H. là con út trong gia đình có 3 chị em. Trong gia đình, H. được xem là người học giỏi, nhanh nhạy và có tài. Biết được tin H. đã sử dụng ma túy và dẫn đến cái chết thương tâm, ai nấy đều vô cùng bàng hoàng.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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