Đang đứng mặc áo mưa ven đường, vợ chồng ông Thành gặp tai nạn thương tâm. Hiện cơ quan công an đang truy tìm tài xế gây tai nạn.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đơn vị này hiện đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người tử vong tại địa phương.

Đứng mặc áo mưa bên đường, cặp vợ chồng gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: NLĐ

Nạn nhân được xác định là ông Đặng Minh Thành (sinh năm 1976) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh Tuyền (sinh năm 1979, ngụ cùng xã Hội An, huyện Chợ Mới).

Đồng thời, cơ quan công an hiện cũng đang truy tìm đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1995, ngụ ấp Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), tài xế gây ra vụ tai nạn đau lòng trên.

Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16/8, vợ chồng ông Thành đi xe gắn máy từ hướng xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới) về nhà thì trời mưa lớn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến vợ chồng ông Thành tử vong - Ảnh: Internet

Ngay lúc này, ông Thành dừng lại bên lề đường để mặc áo mưa thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô 5 chỗ mang biển số 66A-00001 tông từ phía sau. Vụ va chạm khiến hai vợ chồng ông Thành tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế đã nhanh chóng điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường, chạy thẳng về nhà. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cha của đối tượng lái chiếc xe gây tai nạn đã đến Công an huyện Chợ Mới để trình báo và cho biết con trai của mình đã trốn khỏi địa phương.

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