Phẫn nộ lời khai của 2 gã ‘yêu râu xanh’ cưỡng bức bà mẹ 2 con suốt nhiều giờ liền

Xã hội 18/08/2020 15:20

Tại cơ quan điều tra, 2 gã “yêu râu xanh” đã thừa nhận hành vi hiếp dâm. Được biết nạn nhân đã có gia đình, hiện đang nuôi 2 con nhỏ.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hờ A Chầu (sinh năm 1998) và Hờ A Lái (sinh năm 1998, cùng trú xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là chị L.T.M (sinh năm 1997, trú xã Phì Nhừ). 

Trước đó vào ngày 13/8, chị M. đến cơ quan công an để trình báo việc mình bị hiếp dâm. Cụ thể, vào khoảng từ 0 đến 3 giờ sáng cùng ngày, khi đang nằm ngủ với 2 con nhỏ, 2 người đàn ông đã đột nhập vào nhà, khống chế chị rồi hiếp dâm nhiều lần. Sau khi thỏa mãn, 2 đối tượng nhanh chóng bỏ đi.

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Tại cơ quan điều tra, Chầu và Lái thừa nhận hành vi hiếp dâm phụ nữ - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Theo thông tin trên Dân Việt, tại cơ quan điều tra, 2 gã "yêu râu xanh" đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Chầu hiếp dâm nạn nhân 3 lần, Lái thực hiện 2 lần trong khoảng 3 giờ đồng hồ.

Được biết Chầu và Lái chưa có tiền án, tiền sự và đều đã lập gia đình, có vợ con. Trong khi đó, nạn nhân hiện đang một mình nuôi hai con nhỏ, chồng đang chấp hành án phạt tù vì liên quan đến ma túy.

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